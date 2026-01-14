Frauen-Länderspiele: welche Anforderungen müssen Stadien erfüllen?

Regelmäßig kommen vor Länderspielansetzung der „Rout Léiwinnen“ Online-Diskussionen über die Stadien auf, in denen die luxemburgischen Nationalmannschaft der Frauen ihre Qualifikationsspiele austrägt. Die Forderungen reichen davon, dass man im „Stade de Luxembourg“ spielen müsse bis zu solchen, auch mal „auf dem Land“ zu spielen. Doch so einfach ist das nicht – was vor allem an Vorgaben der UEFA liegt.

Ein Stadion, das für solche offiziellen Begegnungen genutzt wird, muss über mindestens 1.500 Sitzplätze verfügen. Die Beleuchtungsstärke muss 800 Lux für Partien betragen, die live im Fernsehen übertragen werden. Für diese ist ebenfalls ein Notstromaggregat vorgeschrieben. Findet keine Live-Übertragung im TV statt, muss das Flutlicht 350 Lux stark sein. In Luxemburg sind nur die Stadien von Fola Esch und des FC Differdingen 03 neben dem Stade de Luxembourg für Livespiele im Fernsehen ausreichend ausgestattet.

Der Artikel 39 des „Reglement der UEFA-Frauen-Europameisterschaft einschließlich UEFA Nations League und European Qualifiers“ (Kapitel „Stadioninfrastruktur“) gibt vor, dass Qualifikationswettbewerbe in einem Stadion stattfinden müssen, das mindestens der Kategorie 2 entspricht und verweist damit auf das 34 Seiten starke „UEFA-Stadioninfrastruktur-Reglement“. Die gleichen Anforderungen wie für die Damen-Nationalelf gelten auch für die U21-Nationalmannschaft und die luxemburgischen Vereine, die im Europapokal spielen.

Ebenfalls vorgeschrieben sind mindestens zwanzig Arbeitsplätze für Medienvertreter, sogar die Mindestanzahl von Personen pro Arbeitstisch und die Position der Pressetribüne sind vorgegeben. Es müssen Bereiche für Übertragungswagen und ein Pressekonferenzraum zur Verfügung stehen. Nur am Rande wollen wir weitere Vorgaben erwähnen, nämlich dass ein Kategorie-2-Stadion mindestens 50 VIP-Sitzplätze haben muss und ebenso viele VIP-Parkplätze.

Ein Kontrollraum, der einen Überblick über den gesamten Innenraum des Stadions ermöglicht und mit Kommunikationstechnik ausgestattet ist, ist ebenso vorgeschrieben. Das Spielfeld in der Stadionkategorie 2 muss zwischen 100 und 105 Metern lang und zwischen 64 und 68 Metern breit seit, es müssen mindestens zwei Parkplätze für die Mannschaftsbusse verfügbar sein.

Man kann sich leicht vorstellen, dass alleine durch die Mindestkapazität viele Fußballplätze in Luxemburg nicht für Qualifikationsspiele der Frauen in Frage kommen, nämlich nur das Stade Jos Nosbaum in Düdelingen, in Oberkorn das Stade Municipal, in Esch die „Grenz“ und das Stade Emile Mayrisch, in Luxemburg-Stadt neben dem Stade de Luxembourg Racings Stade Achille Hammerel. In Beggens Dunant-Straße muss noch in einigen Bereichen nachgebessert werden (s.u.).

Ein weiteres KO-Kriterium für etliche der größeren luxemburgischen Stadien stellen vielerorts die Flutlichtanlagen dar. Zwar wurde in den vergangenen Monaten und Jahren an einigen Orten diesbezüglich aufgerüstet. Wie eingangs erwähnt erfüllen nur die Stadion von Fola und in Differdingen die Voraussetzungen für Liveübertragungen, bei Jeunesse können nur internationale Spiele bestritten, die nicht live im Fernsehen gezeigt werden.

In der Hauptstadt ist die Lage noch nicht perfekt: bei Racing und in Beggen sind die Stärken der Flutlichtanlagen noch nicht ausreichend, bei letztgenanntem Stadion wird die Beleuchtung derzeit aber renoviert und soll demnächst abgenommen werden. Trotzdem erfüllt die Dunant-Straße dann noch nicht alle Anforderungen seitens des europäischen Verbandes.

Wolff: „Der Wille ist da, um die Situation zu verbessern“

Die obigen Erklärungen wurden uns so von der FLF bestätigt. Es handelt sich nur um die offensichtlichsten Kriterien, die wir in diesem Artikel zusammengefasst haben, insgesamt ist die Materie noch viel komplexer. FLF-Generalsekretär Joël Wolff: „Es laufen Gespräche mit dem Staat und der Stadt Luxemburg, um Lösungen zu finden. Der Wille ist da, um die Situation zu verbessern“ gab er zu einem möglichen zweiten, weiteren Stadion zu verstehen, das alle Kriterien erfüllen würde.

So werden kurzfristig Parkplatzprobleme auf dem Escher „Gaalgebierg“ für Fans der FLF-Frauen bei verschiedenen Spielen wohl noch zum Alltag gehören, doch mittelfristig scheinen sich Lösungen am Horizont aufzuzeichnen, auch wenn diese noch nicht spruchreif sind. Und nicht nur der Verband wiederholte FuPa gegenüber, dass die „Rout Léiwinnen“ nicht zwingend im „Stade de Luxembourg“ spielen wollen, etwas das uns auf Nachfrage hin Trainer Dan Santos noch einmal bestätigte.

Santos: „endlich etwas machen, anstatt immer nur zu reden“

Wenn man in das Nationalstadion wechseln würde, dann richtig, ließ uns Santos wissen: „Am 8.März ist der internationale Frauentag. Wieso nehmen wir nicht einmal einen solchen Anlass, um den gesamten Frauensport mit einem symbolischen Akt zu fördern? Wenn das Gleichstellungsministerium, das Sportministerium, die Stadt Luxemburg und die FLF sich zusammentun würden, um das Stade de Luxembourg mit Freikarten an Frauen und Mädchen für eines unserer Länderspiele zu füllen, dann könnte man tatsächlich einmal dort vor z.B. 4.000 Zuschauern spielen, das wäre dann sinnvoll. Man soll nur endlich etwas machen, anstatt immer nur zu reden.“

Miller: „wenn die Tribünen voll sind, macht das natürlich auch etwas aus“

FLF-Kapitänin Laura Miller würde schon gerne im Nationalstadion auflaufen, äusserte sich in einer kurzen Mitteilung aber auch pragmatisch gegenüber FuPa: „Am liebsten würden wir schon im großen Stadion spielen, einfach für die Wertschätzung. Aber wenn die Tribünen voll sind, macht das natürlich auch etwas aus. Der Idealfall wäre, in einem kleinen Stadion wie z.B. in Strassen zu spielen – oder dass wir irgendwann das Stade de Luxembourg ganz voll bekommen würden (Lachen), doch da sind wir noch nicht.“

So einfach, wie es in den Kommentarbereichen der sozialen Netzwerke oft gefordert oder dargestellt wird, ist die Vergabe von Länderspielen der Frauen an einzelne Standorte also nicht. Ob die UEFA-Kriterien nicht in manchen Teilen übertrieben sind, ist eine Frage, die sich der europäische Verband gefallen lassen muss. Doch viele Vorgaben ergeben durchaus Sinn und eine Diskussion darüber ist ohnehin hinfällig, da man mit der Teilnahme an UEFA-Wettbewerben solche Kriterien schlicht akzeptieren muss.