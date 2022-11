Ob die FLF-Frauen am Sonntag gegen Litauen auch jubeln können? – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Frauen-Länderspiel Luxemburg – Litauen am Sonntag Gegnerinnen auf Platz 102 der Weltrangliste +++ Anstoß am Sonntag um 18:30 in Rümelingen

Am Sonntag um 18:30 Uhr empfängt die luxemburgischen Frauen-Nationalmannschaft Litauen zu einem internationalen Freundschaftsspiel im Rümelinger Park. Die Spielerinnen von Trainer Dan Santos treffen als 116. der Weltrangliste auf den den 104, auf Europa reduziert trennen beide nur drei Plätze. Man kann entsprechend von einem Duell auf Augenhöhe ausgehen.

Dan Santos hat einige Neulinge berufen, wie aus dem am 2.November veröffentlichten Kader hervorgeht, zudem muss er auf einige Stützen wie Charlotte Schmit und Kate Thill verzichten. Sowohl für Trainer Santos als auch für seine Assistentin Cristina Correia ist es eine Rückkehr in die fußballerische Heimat. Dan Santos freut sich besonders, dass er in dem Stadion mit seiner Frauennationalmannschaft spielen kann, in der er einst das Fußballspielen erlernte und wo er auch für die 1.Mannschaft auflief. Correia fing ihre Trainerinnenkarriere bei den Rümelinger Frauen an.

So., 13.11.2022, 18:30 Uhr Luxemburg Luxemburg Litauen Litauen 18:30 live PUSH