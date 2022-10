Frauen-Kreispokalfinale: Spannend bis zum Schluss Fußballerinnen der FFG Winterkasten gewinnen Pokalfinale im Elfmeterschießen

Zotzenbach. Als Vanessa Tesch an Torfrau Jessica Esper scheiterte, war der Weg frei für Catrin Klinger: Und die Nummer 21 der FFG Winterkasten blieb cool, verwandelte ihren Strafstoß und sorgte für Jubelstürme beim Fußball-Gruppenligisten sowie seinem Anhang. Die FFG hat das Elfmeterschießen und damit das Kreispokalfinale gegen den SV Unter-Flockenbach mit 4:3 (0:0) gewonnen. Kurz vor 23 Uhr am Mittwochabend überreichte Kreisfußballwart Reiner Held dem siegreichen Gruppenligisten Urkunde und Pokal. Winterkasten steht damit in der ersten Runde des Hessenpokals.