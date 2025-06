Frauen: Kreisligen eingeteilt & drei Bezirksliga-Verzichte

Die Oberpfalz stellt in der Saison 2025/26 insgesamt 57 Frauenmannschaften im Spielbetrieb, von denen fünf auf Verbandsebene spielen. Nach den drei Spielklassen auf Bezirksebene steht nun auch die Einteilung der drei Kreisligen fest. Mit der DJK Dürnsricht/Wolfring, der SG Deuerling/Oberpfraundorf und dem SV Leonberg II sind drei Vereine trotz Bezirksliga-Erhalts freiwillig in die Kreisliga zurückgegangen. Deshalb starten die beiden Bezirksligen nun doch nicht mit zehn Teams, sondern mit acht (Nord-Staffel) respektive neun (Süd). Der SC Regensburg II wurde wegen des Abstiegs der zweiten Mannschaft in die Kreisliga zwangsversetzt. Der Saisonstart erfolgt am Wochenende des 6. und 7. September.