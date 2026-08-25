Frauen-Kreisliga: VfL Herzlake gewinnt dramatisches Topspiel in Wesuwe Mit dem knappen 2:1-Auswärtssieg baut der VfL Herzlake seine makellose Serie aus und vergrößert den Vorsprung auf den direkten Verfolger. von Gerry Grave · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser

Am Montagabend kam es auf der Sportanlage in Wesuwe zum mit Spannung erwarteten Duell zweier bis dato ungeschlagener Mannschaften. Nach einer taktisch geprägten ersten Halbzeit entwickelte sich das Spitzenspiel der Frauen-Kreisliga nach dem Seitenwechsel zu einem hochdramatischen Schlagabtausch. Am Ende setzten sich die Gäste knapp mit 2:1 durch und fügten dem Heimteam eine bittere Niederlage zu.

Vor dem Anpfiff waren beide Mannschaften in dieser Saison noch ungeschlagen. Das direkte Duell lieferte den Zuschauern die erwartete Intensität eines echten Kreisliga-Topspiels, bei dem für Wesuwe schmerzhafte Erinnerungen wach wurden: Bereits im EMCO-Kreispokalfinale 2025 musste man sich in Dörpen demselben Gegner geschlagen geben.

Wesuwe spielerisch überlegen Der FC Wesuwe startete taktisch diszipliniert und spielerisch reifer in die Begegnung. Die Mannschaft von Trainer Lukas Lübbers kontrollierte das Geschehen im Mittelfeld weitgehend, während der VfL Herzlake eine überraschend abwartende Haltung einnahm. Die Gäste organisierten ihre Defensive tief und lauerten auf Fehler im Spielaufbau der Wesuweerinnen. Obwohl sich Wesuwe eine optische Überlegenheit erarbeitete, blieben zwingende Torchancen in der ersten Halbzeit Mangelware. Auch eine frühe verletzungsbedingte Auswechslung in der 17. Minute, bei der Ann-Sophie Niemeyer für Stefanie Haar in die Partie kam, änderte nichts an der defensiven Stabilität des Heimteams. Mit einem Unentschieden ging es in die Kabinen.

Leistungssteigerung nach der Pause Nach dem Seitenwechsel änderte sich der Charakter des Spiels grundlegend. Herzlake kam mit deutlich mehr Aggressivität und körperlicher Präsenz aus der Pause. Die Gäste pressten nun früher, eroberten zahlreiche Bälle im Mittelfeld und bauten so Druck auf die Hintermannschaft des FC Wesuwe auf. In der 54. Minute belohnte sich der VfL für die Leistungssteigerung: Eine scharfe Flanke von der linken Seite wurde von Theresa Fehren unglücklich abgefälscht und schlug als Eigentor zum 0:1 im Netz ein. Ein Hauch von Johan Cruijff bringt den Ausgleich Die Antwort des FC Wesuwe folgte prompt und resultierte aus einer Einzelaktion der erfahrensten und wichtigsten Spielerin auf dem Platz. In der 58. Minute fing Alina Schulte den Ball ab. Die torgefährliche Angreiferin mit der geschichtsträchtigen Nummer 14 unterstrich in dieser Szene einmal mehr, why sie für die gesamte Mannschaft so unersetzlich ist und weckte mit dieser Rückennummer die Assoziation an den legendären Johan Cruijff. Schulte, die über jahrelange Erfahrung aus der Oberliga beim FSG Twist verfügt und in ihrer Karriere bereits weit mehr als 100 Tore erzielte, zog aus dem Nichts per Volleyschuss ab und traf unhaltbar in den Winkel zum 1:1-Ausgleich.