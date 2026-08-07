Frauen kämpfen um ersten Titel der neuen Saison Lotto-Rheinland-Pfalz Supercup der Frauen: TuS Fortuna Saarburg und TuS Issel kämpfen um den ersten Titel der Saison von red · Heute, 13:08 Uhr · 0 Leser

Nach der gelungenen Premiere des Lotto-Supercups der Herren steht am kommenden Sonntag auch das erste Endspiel der Frauen auf dem Programm. Am Sonntag, 9. August, treffen um 17 Uhr im Kammerforststadion in Saarburg der Rheinlandligameister TuS Fortuna Saarburg und der Vereinsticket Rheinlandpokalsieger und Regionalligist TuS Issel aufeinander. Beide Teams wollen sich kurz vor dem Start der neuen Spielzeit den ersten offiziellen Titel der Saison 2026/27 sichern und damit das erste sportliche Ausrufezeichen setzen.

Mit dem Supercup hat der FVR einen neuen Wettbewerb geschaffen, der ab sofort den offiziellen Saisonauftakt bildet. Während sich bei den Herren bereits Eintracht Trier mit einem 1:0-Erfolg gegen den Ahrweiler BC den ersten Supercup der Verbandsgeschichte sichern konnte, feiern nun auch die Frauen ihre Premiere. Die Voraussetzungen versprechen ein spannendes Duell: Der Rheinlandligameister TuS Fortuna Saarburg trifft auf den Rheinlandpokalsieger TuS Issel. Beide Mannschaften haben in der vergangenen Saison ihre Wettbewerbe erfolgreich abgeschlossen und wollen ihre Form mit in die neue Saison nehmen.

Tickets für den LOTTO Rheinland-Pfalz Supercup der Frauen sind im Online-Vorverkauf unter LOTTO Supercup 2026 Frauen - Jetzt Tickets sichern! erhältlich. Darüber hinaus wird am Spieltag eine Tageskasse eingerichtet. Parkplätze sind rund um die Sportanlage ausreichend zur Verfügung. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, muss auf das Endspiel dennoch nicht verzichten: Der LOTTO Supercup der Frauen wird kostenfrei und in voller Länge auf dem YouTube-Kanal des Fußballverbandes Rheinland übertragen: https://www.youtube.com/watch?v=4sfNIB8RK8Q