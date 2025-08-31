Frauen holen erste Punkte

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken sind erfolgreich in die neue Regionalliga-Runde gestartet. Beim 1. FFC Montabaur gab es am Sonntag einen 2:0 (1:0)-Erfolg. "Wir haben gut angefangen in der ersten Hälfte und sind prima in den zweiten Durchgang gestartet. Wir haben das Spiel dann kontrolliert. In Montabaur ist es für uns nach der langen Fahrt immer schwer zu spielen, aber am Ende konnten wir sogar noch einen Treffer drauflegen. Wir sind froh, das erste Spiel gewonnen zu haben, weil wir bis zum Nachholtermin gegen den 1. FC Riegelsberg immer ein Spiel weniger haben", sagte FCS-Frauen-Trainer Taifour Diane. Den ersten FCS-Treffer erzielte Lara Martin direkt nach Wiederbeginn (47.), Lea Körner legte in der 76. Minute den zweiten Treffer nach. In der Tabelle ist das FCS-Team nach dem zweiten Spieltag Vierter, hat aber erst eine Begegnung ausgetragen.