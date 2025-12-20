Frauen-Hallenfußball pur am morgigen Sonntag in Borgsdorf

Am morgigen Sonntag, 21. Dezember 2025, erreicht der Fußball-Budenzauber in der Borgsdorfer Sporthalle einen weiteren sportlichen Höhepunkt. Beim DVAG Knospe Cup der Frauen steht der Hallenfußball im Mittelpunkt, gespielt mit Rundum-Bande, begleitet von Grill und Getränken. Der FSV Forst Borgsdorf setzt mit freiem Eintritt ein klares Zeichen für Sichtbarkeit, Nähe und Wertschätzung des Frauenfußballs.

Der DVAG Knospe Cup ist Teil der Turniertage des FSV Forst Borgsdorf, die bewusst auf Zugänglichkeit setzen. Der Eintritt ist frei, was die Borgsdorfer Sporthalle zu einem Treffpunkt für Familien, Vereinsmitglieder und neutrale Zuschauer macht. Diese Offenheit verleiht dem Turnier eine besondere Atmosphäre und unterstreicht den Anspruch, Hallenfußball als gemeinschaftliches Erlebnis zu präsentieren.

Rundum-Bande als prägendes Element

Gespielt wird mit Rundum-Bande, was das Spieltempo erhöht und den Charakter des Turniers klar definiert. Der Ball bleibt nahezu permanent im Spiel, Zweikämpfe folgen im Sekundenrhythmus, und taktische Anpassungen müssen unmittelbar greifen. Die Spielzeit von zehn Minuten verlangt von allen Mannschaften maximale Konzentration und eine hohe Intensität von der ersten bis zur letzten Sekunde.

Der DVAG Knospe Cup im Überblick

Der DVAG Knospe Cup der Frauen beginnt um 18 Uhr. Acht Mannschaften treten an, aufgeteilt in zwei Vierergruppen. Der Modus führt nach der Gruppenphase über Halbfinals und Platzierungsspiele bis zum Finale, das um 21.26 Uhr angesetzt ist.

Gruppe A: Gastgeberinnen und eingespielte Strukturen

In der Gruppe A treffen die SG Blau-Weiß Beelitz, der FSV Forst Borgsdorf, der FSV Lok Eberswalde sowie die SG FV Wandlitz/FSV Basdorf aufeinander. Für den FSV Forst Borgsdorf bedeutet diese Gruppe den Auftritt vor heimischem Publikum, beginnend mit der Partie des FSV Lok Eberswalde gegen Borgsdorf. Die Konstellation verspricht intensive Spiele, da alle Teams mehrfach gefordert sind und jeder Punkt für den Einzug in die K.-o.-Runde entscheidend sein kann.

Gruppe B: Ausgeglichenheit und klare Abläufe

Die Gruppe B besteht aus dem SC Oberhavel Velten, dem FSV 1950 Wachow/Tremmen, dem FSV Viktoria Brandenburg 1990 sowie dem FC Falkenthaler Füchse 1994. Diese Gruppe eröffnet mit der Begegnung Wachow/Tremmen gegen Viktoria Brandenburg. Der enge Zeitplan sorgt dafür, dass sich die Tabellenkonstellation schnell zuspitzt und jedes Spiel unmittelbare Auswirkungen auf den weiteren Turnierverlauf hat.

Der Übergang in die K.-o.-Phase

Nach Abschluss der Gruppenphase ziehen die besten Teams in die Halbfinals ein. Außerdem werden Platzierungsspiele ausgetragen, sodass alle Mannschaften bis zum Ende aktiv bleiben. Dieser Modus garantiert, dass jede Begegnung sportliche Relevanz besitzt und das Turnier bis zum letzten Spiel eine klare Struktur behält.

Das Finale als sportlicher Höhepunkt

Der Turniertag mündet im Finale um 21.26 Uhr. Zuvor sorgen das Spiel um Platz drei sowie die weiteren Platzierungsspiele für zusätzliche Dramatik. Die kurze Spielzeit von zehn Minuten verleiht den K.-o.-Spielen einen besonderen Charakter, da jede Aktion entscheidend sein kann und das Momentum jederzeit kippt.