Frauen-Futsal-Krimi in Cottbus: Eintracht Miersdorf holt den Titel

– Foto: Volkhard Patten

Die Lausitz-Arena in Cottbus hat am heutigen Samstag das gehalten, was eine Landes-Endrunde verspricht: Tempo, Nervenflattern, Leidenschaft – und einen Titel, der bis zur letzten Minute umkämpft war. Bei den Frauen-Landesfutsalmeisterschaften Brandenburg setzte sich der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen in einem hochintensiven Turniertag durch und krönte sich nach einem 1:0-Finalsieg gegen den SV Babelsberg 03 zum Landesmeister. Doch der Weg dorthin war alles andere als geradlinig. Besonders Babelsberg spielte sich mit Energie und Kampfgeist ins Endspiel, musste im Halbfinale sogar ins Neunmeterschießen und scheiterte erst ganz am Ende an der letzten Tür zum Triumph.

Gruppe Rot: Miersdorf und Babelsberg marschieren gemeinsam In der Gruppe Rot lief alles auf ein Duell zweier Schwergewichte hinaus. Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen gewann zunächst gegen den VfB Gramzow mit 2:0 und ließ später gegen den MSV Zossen 07 ebenfalls nichts anbrennen (2:0). Das 1:1 gegen den SV Babelsberg 03 war das einzige Spiel, in dem Miersdorf nicht als Sieger vom Feld ging – aber es reichte, um mit sieben Punkten Gruppensieger zu werden. Babelsberg stand dem kaum nach: Ein 2:0 gegen Zossen, ein 1:0 gegen Gramzow und das Unentschieden gegen Miersdorf bedeuteten ebenfalls sieben Punkte und Platz zwei. Gramzow und Zossen kamen jeweils nur auf einen Zähler, wobei Gramzow immerhin ein 0:0 gegen Zossen erkämpfte.

Ein Turniertag, der keine Fehler verzeiht Acht Teams, zwei Gruppen, zwölf Minuten Spielzeit – der Modus war so klar wie gnadenlos. In einem Format, in dem ein einziger Patzer schon das Aus bedeuten kann, zählte jede Aktion doppelt. Wer nicht sofort im Spiel war, geriet unter Druck. Und wer einmal in Rückstand geriet, musste in der engen Halle nicht nur gegen den Gegner, sondern auch gegen die Uhr kämpfen. Genau diese Mischung machte die Endrunde zu einem Turnier voller Dramatik, in dem sich kaum eine Mannschaft echte Ruhephasen leisten konnte.

Gruppe Weiß: Velten setzt sich durch, Beelitz bleibt stabil

In der Gruppe Weiß spielte sich der SC Oberhavel Velten an die Spitze. Ein 2:0 gegen Energie Cottbus, ein 2:1 gegen FSV Babelsberg 74 und ein 0:0 gegen Beelitz bedeuteten sieben Punkte und Platz eins. Dahinter behauptete sich die SG Blau-Weiß Beelitz mit fünf Punkten. Nach einem torlosen 0:0 gegen Babelsberg 74 folgte das nächste 0:0 gegen Velten, ehe Beelitz mit dem 2:1 gegen Energie Cottbus einen wichtigen Sieg einfuhr. FSV Babelsberg 74 sammelte vier Punkte, Energie Cottbus blieb nach drei Niederlagen ohne Zähler und musste sich unter anderem mit 0:3 gegen Babelsberg 74 und 1:2 gegen Beelitz geschlagen geben.

Viertelstunde Wahrheit: Halbfinals werden zur Nervenprobe

Mit Beginn der K.-o.-Runde wurde aus einem schnellen Turnier ein echter Überlebenskampf. Im ersten Halbfinale setzte sich Miersdorf/Zeuthen mit 1:0 gegen Blau-Weiß Beelitz durch. Es war ein typisches Futsal-Spiel: eng, taktisch, kaum Räume – und am Ende entschied ein Treffer über den Finaleinzug. Noch dramatischer wurde es im zweiten Halbfinale: Velten führte, kämpfte, hielt dagegen – doch Babelsberg 03 setzte sich mit 4:3 nach Neunmeterschießen durch. Dieses Spiel war das emotionale Zentrum der Endrunde: ein Schlagabtausch, der in jeder Minute nach Entscheidung roch und doch immer wieder zurückkippte.

Platzierungsspiele: Zossen rettet sich, Babelsberg 74 glänzt

Auch abseits der Finalspiele blieb die Intensität hoch. Im Spiel um Platz sieben setzte sich MSV Zossen 07 mit 2:1 gegen Energie Cottbus durch und holte damit zumindest einen versöhnlichen Abschluss. Im Spiel um Platz fünf gewann FSV Babelsberg 74 deutlich mit 3:0 gegen VfB Gramzow. Gramzow blieb im gesamten Turnier ohne eigenen Treffer, während Babelsberg 74 seine Offensivstärke zum Abschluss noch einmal unter Beweis stellte.

Spiel um Platz drei: Velten ringt Beelitz im Neunmeterdrama nieder

Nach der bitteren Halbfinalniederlage zeigte Velten Charakter. Gegen Blau-Weiß Beelitz endete das Spiel um Platz drei zunächst unentschieden – und wieder musste das Neunmeterschießen entscheiden. Dort setzte sich Velten mit 2:1 durch und sicherte sich Platz drei. Für Beelitz blieb trotz einer starken Gruppenphase nur Rang vier, doch auch dieses Team bewies, wie stabil es über den gesamten Turniertag auftreten konnte.

Finale: Miersdorf vollendet den Titeltraum – 1:0 gegen Babelsberg

Das Endspiel war der letzte Prüfstein – und es wurde zum Duell zweier Mannschaften, die sich schon in der Gruppe auf Augenhöhe begegnet waren. Diesmal aber gab es keinen geteilten Punkt. Miersdorf/Zeuthen gewann das Finale mit 1:0 gegen den SV Babelsberg 03 und holte damit den Landesmeistertitel. Babelsberg, zuvor durch das Halbfinal-Drama getragen, fand im Finale nicht mehr den entscheidenden Moment, um das Spiel zu drehen. Es war ein bitteres Ende für ein Team, das über den ganzen Tag hinweg Leidenschaft und Widerstandskraft gezeigt hatte.