Frauen-Futsal im Fokus: Brandenburgs Elite kämpft um den Titel

– Foto: Volkhard Patten

Die Frauen-Landesfutsalmeisterschaften Brandenburg erreichen am Samstag, 7. Februar 2026, ihren sportlichen Höhepunkt. In der Lausitz-Arena Cottbus treffen die besten Hallenteams des Landes zur Endrunde aufeinander. Acht Mannschaften, aufgeteilt in zwei Vierergruppen, kämpfen ab 15 Uhr um den Einzug in die K.-o.-Phase und letztlich um den Landesmeistertitel. Gespielt wird zwölf Minuten pro Partie, Fehler lassen sich kaum korrigieren. Die Endrunde steht für hochklassigen Frauenfutsal, intensive Zweikämpfe und eine klare sportliche Zuspitzung.

Gruppe Rot mit bekannten Größen In der Gruppe Rot stehen sich der SV Babelsberg 03, der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen, der MSV Zossen 07 und der VfB Gramzow gegenüber. Diese Konstellation vereint erfahrene Hallenteams und ambitionierte Herausforderer. Die Begegnungen versprechen enge Duelle.

Ein Endrundenformat ohne Umwege Die Frauen-Endrunde ist klar strukturiert. In der Gruppenphase treten jeweils vier Mannschaften in den Gruppen Rot und Weiß gegeneinander an. Jede Partie fließt unmittelbar in die Platzierung ein, ehe anschließend die K.-o.-Spiele folgen. Der Modus verlangt schnelle Anpassung, taktische Disziplin und hohe Effizienz. Lange Anlaufphasen gibt es nicht, jede Aktion kann entscheidend sein.

Gruppe Weiß mit hoher Ausgeglichenheit

Die Gruppe Weiß wird gebildet vom FC Energie Cottbus, der SG Blau-Weiß Beelitz, dem FSV Babelsberg 74 und dem SC Oberhavel Velten. Auch hier ist das Feld ausgeglichen besetzt. Unterschiedliche Spielansätze treffen aufeinander, was gerade im Futsal für schnelle Richtungswechsel und intensive Ballphasen sorgt.

Der Turnierstart mit klarer Taktung

Der erste Anstoß der Frauen-Endrunde erfolgt um 15 Uhr mit der Partie zwischen dem SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen und dem VfB Gramzow. In dichter Folge schließen sich die weiteren Gruppenspiele an. Bereits in dieser Phase kann sich entscheiden, wer früh Druck aufbaut und wer in Zugzwang gerät. Die kurze Spielzeit verstärkt den Wert früher Tore und stabiler Defensivarbeit.

Futsal als eigener Prüfstein

Der Wettbewerb zeigt den Frauenfutsal in seiner ganzen Eigenständigkeit. Enge Räume, schnelle Ballzirkulation und permanenter Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung prägen das Bild. Mannschaften mit klarer Struktur und sauberer Technik haben Vorteile, während Unkonzentriertheiten sofort bestraft werden.

Der Übergang in die K.-o.-Spiele

Nach Abschluss der Gruppenphase folgt unmittelbar die K.-o.-Runde. Ab diesem Moment entscheidet ausschließlich das direkte Duell über Weiterkommen oder Ausscheiden. Jeder Fehler kann das Aus bedeuten, jede gelungene Aktion den Weg ins nächste Spiel öffnen. Die Spannung verdichtet sich spürbar, sobald die Gruppenphase beendet ist.

Endrunden-Atmosphäre in der Lausitz-Arena

Die Austragung in der Lausitz-Arena Cottbus verleiht dem Turnier einen besonderen Rahmen. Der freie Eintritt lädt Zuschauer ein, die Frauen- und Mädchenmannschaften lautstark zu unterstützen. Die Halle bietet Platz für Emotionen, kurze Wege und eine Atmosphäre, die dem Endrundencharakter gerecht wird.

D-Juniorinnen eröffnen den Turniertag

Bereits ab 9 Uhr stehen am Samstag die D-Juniorinnen im Fokus. Teams wie der 1. FV Eintracht Wandlitz, der Ludwigsfelder FC, der SV Babelsberg 03, der 1. FFC Turbine Potsdam und weitere Nachwuchsmannschaften kämpfen um den Hallentitel. Der Wettbewerb bildet den Auftakt eines langen Futsal-Tages.

C- und B-Juniorinnen am Sonntag

Am Sonntag setzt sich das Landes-Highlight fort. Ab 9 Uhr spielen die C-Juniorinnen ihren Meister aus. Dabei sind: 1. FFC Turbine Potsdam II, 1. FV Eintracht Wandlitz, Ludwigsfelder FC, Storkower SC, 1. FFC Turbine Potsdam, FC Energie Cottbus, SV Babelsberg 03 und SV Falkensee-Finkenkrug.

Ab 14:30 Uhr folgen die B-Juniorinnen mit einem ebenfalls stark besetzten Teilnehmerfeld. Dies sind: FC Neuenhagen 1913, 1. FFC Turbine Potsdam II, SV Empor Schenkenberg, SV Falkensee-Finkenkrug, 1. FV Eintracht Wandlitz, FC Energie Cottbus, SG Schwanebeck 98 und SG Südstern Senzig.