Frauen-Fußball: Verbandsligen-Besetzung und Einteilung ist fix

Die Frauen des SV Thenried spielen künftig gen Norden – Foto: Werner Kroiß

Der Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss hat die 24 Frauen-Landesligisten für die Saison 2026/27 auf die beiden Ligen Nord und Süd aufgeteilt. Die beiden Bayernliga-Absteiger TSV Schwaben Augsburg und TuS Bad Aibling gehen in der neuen Saison in der Landesliga Süd an den Start, vier der sieben Aufsteiger in der Landesliga Nord.

"Wir können uns auf eine spannende Landesliga-Saison 2026/27 freuen. Wir haben auch wieder Teams aus dem gesamten Freistaat dabei – auch wenn die Bezirke Oberbayern und Mittelfranken alleine die Hälfte der Landesligisten stellen. Da können sich die Frauenfußball-Fans auf viele spannende Derbys freuen“, sagt Verbands-Spielleiterin Kerstin Costa.



Die Frauen-Verbandsligen starten am 29./30. August 2026 in die neue Saison, der letzte reguläre Spieltag vor der Winterpause ist für den 7./8. November 2026 angesetzt. Der Liga-Restart 2027 ist für den 13./14. März angesetzt, der letzte Spieltag geht am 22. Mai 2027 über die Bühne.



