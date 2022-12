Frauen: Für Lüttingen läuft alles nach Plan Bezirksliga, Gruppe 1 und 3: Ein Punkt für Budberg II und den OSC Rheinhausen, Niederlage für den GSV Moers II.

Lange musste der Tabellenvorletzte SV Budberg II zittern, um etwas Zählbares aus dem Heimspiel gegen den SV Spellen zu erreichen. Am Ende stand ein gerechtes 1:1 (0:0)-Remis zu Buche. Lea Eckhardt gelang in der 80. Minute der Ausgleich. In der Gruppe 3 kam Aufsteiger OSC Rheinhausen zu einem wichtigen Punktgewinn. Beim TuS Essen-West gab‘s ein 2:2 (1:1). Dilan Yaman und Anna Sophie Schmotzer trafen für die Gäste, die ebenso Vorletzter sind. Dagegen musste der GSV Moers II im Heimspiel gegen den SV Leithe eine 1:5 (0:3)-Niederlage hinnehmen. Das Ehrentor fürs Schlusslicht erzielte Cindy Böhme.