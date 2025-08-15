Frauen: FSV Schierstein greift in zweiter Saison unter Duchow an

Schierstein. Nach einer schwierigen Anfangsphase in der Vorsaison hat sich das Frauen-Verbandsliga-Team des FSV Schierstein unter Trainer Benny Duchow stabilisiert und einen soliden Mittelfeldplatz erkämpft. Mit sieben Neuzugängen und klaren Zielen – vor allem einer besseren Chancenverwertung – wollen die Schiersteiner Mädels in der neuen Saison direkt durchstarten. Die Vorbereitung verlief vielversprechend, die Stimmung im Team ist top. Jetzt soll der Spaß am mutigen Offensivfußball in noch mehr Punkte umgemünzt werden.

Die Vorsaison bei den Frauen des FSV Schierstein startete für Benny Duchow gleich doppelt herausfordernd: Der 33-Jährige übernahm sein erstes Amt als Trainer einer aktiven Mannschaft – und musste direkt ohne mehrere Leistungsträgerinnen auskommen.

„Einige Mädels mussten plötzlich auf ganz neuen Positionen ran und mehr Verantwortung übernehmen. Das musste sich erst finden“, blickt Duchow zurück. Umso beeindruckender: Die Stimmung im Team blieb zu jeder Zeit positiv. Schritt für Schritt griff die neue Spielidee – und in der zweiten Hälfte der Hinrunde gab es endlich die erhofften Punkte. In der Rückrunde sorgten Rückkehrerinnen für mehr Stabilität. Am Ende landete der FSV im gesicherten Mittelfeld (Platz 7 von 11).

In der kommenden Saison wollen Duchow und sein Team den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen. „Charakter und Miteinander sind außergewöhnlich, die Spielidee sitzt. Jetzt geht’s um die Details“, so der Coach. Ein Schwerpunkt liegt klar auf der Offensive: „Wir wollen mutigen, offensiven Fußball spielen – und Tore schießen macht am meisten Spaß.“

Vier Abgänge, sieben Neuzugänge

Verlassen haben den FSV im Sommer Sanja Hacic, Lea Dröttboom, Rebekka Huber und Antonia Wolff. Demgegenüber stehen sieben Neuzugänge, die nicht nur für mehr Breite, sondern auch für zusätzliche Qualität sorgen: Pia Duizendstra, Franziska Sabel, Tanja Sakwerda (alle MFFC Wiesbaden), Ella Kandil (U17 Mainz 05), Lea Reinhardt, Hannah Grahmann (beide 1. FFC Geisenheim) und Vanessa Plappert (Wiederanfang nach längerer Fußballpause). „Spielerisch und menschlich passen alle perfekt ins Team“, freut sich Duchow.

Testspiele zeigen: Die Richtung stimmt

Allerdings musste der FSV kurz vor Saisonstart mit dem Heimspiel gegen die TSG Frankfurt eine infrastrukturelle Hiobsbotschaft verkraften. Denn die heimische Sportanlage Am Zehntenhof ist vom Sportamt Wiesbaden kurzfristig bis auf Weiteres teilgesperrt worden und für den Spielbetrieb auf Großfeld nicht mehr nutzbar. Mehr Infos dazu lest ihr hier.

Dennoch: Die Vorbereitung lief fast bilderbuchmäßig. Zwar waren zu Beginn urlaubsbedingt noch nicht alle an Bord, doch seit drei Wochen trainieren konstant 20 Spielerinnen gemeinsam. „Wir hatten in jeder Einheit einen guten Mix aus Intensität und Spaß – mehr kann man sich als Trainer kaum wünschen“, sagt Duchow.

In den Testspielen war schon viel Gutes zu sehen, auch wenn noch nicht alles funktionierte. Besonders gefiel dem Trainer, wie schnell die Mannschaft Hinweise aus der Halbzeitpause umsetzte: „Das sind sehr positive Signale für den Saisonstart.“

Große Kampfansagen vermeidet Duchow, betont aber die Ambition seines Teams: „Wir wollen uns weiterentwickeln und den Mix aus Leistungsgedanke und Spaß beibehalten. Die Liga wird wieder eng, jeder kann jeden schlagen. Unser Ziel bleibt: mindestens einen Punkt mehr holen als im Vorjahr.“