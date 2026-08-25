 2026-08-25T09:27:31.124Z

Spielbericht

Frauen: Fortuna Düsseldorf lässt HSV Langenfeld keine Chance

Gegen Fortuna Düsseldorf gab es für die Frauen des HSV Langenfeld eine 0:7-Niederlage. Tuspo Richrath spielt erst Ende September im Pokal.

von Georg Amend · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Die Frauen des HSV Langenfeld sind raus aus dem Niederrheinpokal.
Die Frauen des HSV Langenfeld sind raus aus dem Niederrheinpokal. – Foto: SSVg Velbert 02

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F-Niederrheinpokal
F. Düsseld.
HSV Langenf.

In der ersten Runde des Niederrheinpokals waren die Fußballerinnen des HSV Langenfeld chancenlos: Im Heimspiel gegen den Vorjahres-Konkurrenten und Landesliga-Vizemeister Fortuna Düsseldorf setzte es eine 0:7 (0:3)-Klatsche.

Schon nach fünf Minuten war der Niederrheinligist durch Majlinda Toskaj in Führung gegangen und baute diese umgehend aus durch den Treffer von Leonie Simnonia (12. Minute). Kurz vor der Pause legte Nadia Belhadj noch nach (40.), nach dem Seitenwechsel erhöhten Sara Braunheim (53.), Simnonia (60.), Alena Schmidt (67.) und erneut Belhadj (86.).

Richrath spielt er im September im Pokal

HSV-Ligakonkurrent TuSpo Richrath hat seine Auftakt-Begegnung im Niederrheinpokal beim Kreisligisten Sportfreunde Neersbroich erst am Freitag, 25. September ab 20 Uhr. Die neue Saison in der Landesliga eröffnet der HSV am kommenden Sonntag ab 12.15 Uhr beim MSV Duisburg II, TuSpo hat zum Start ab 13 Uhr ein Heimspiel gegen den SC Union Nettetal.