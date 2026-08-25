Frauen: Fortuna Düsseldorf lässt HSV Langenfeld keine Chance

Schon nach fünf Minuten war der Niederrheinligist durch Majlinda Toskaj in Führung gegangen und baute diese umgehend aus durch den Treffer von Leonie Simnonia (12. Minute). Kurz vor der Pause legte Nadia Belhadj noch nach (40.), nach dem Seitenwechsel erhöhten Sara Braunheim (53.), Simnonia (60.), Alena Schmidt (67.) und erneut Belhadj (86.).

Richrath spielt er im September im Pokal

HSV-Ligakonkurrent TuSpo Richrath hat seine Auftakt-Begegnung im Niederrheinpokal beim Kreisligisten Sportfreunde Neersbroich erst am Freitag, 25. September ab 20 Uhr. Die neue Saison in der Landesliga eröffnet der HSV am kommenden Sonntag ab 12.15 Uhr beim MSV Duisburg II, TuSpo hat zum Start ab 13 Uhr ein Heimspiel gegen den SC Union Nettetal.