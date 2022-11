Frauen-EM hat positive Effekte im Rhein-Kreis Vier Fußballvereine aus dem Kreisgebiet bestätigen einen Zulauf an Spielerinnen, sehen aber auch noch Verbesserungspotenzial.

Die Frauen-EM in England im vergangenen Sommer war ein voller Erfolg. Sportlich wie auch gesellschaftlich haben die Spiele auf der Insel eine große Aufmerksamkeit erzeugen können. Es strömten Rekordmassen in die Stadien, allein 87.000 zum Finale zwischen England und Deutschland. Fast 18 Millionen Menschen im Durchschnitt sahen das EM-Finale im Ersten, auch das eine neue Bestmarke. Angesichts solcher Fakten war die Hoffnung auch an der Basis groß, dass sie von dem Boom profitieren können. Im Rhein-Kreis scheint auf jeden Fall etwas davon angekommen zu sein.

So berichtet Michael Budweg von der SVG Weißenberg Neuss von einem Zulauf in allen Mädchenmannschaften von der U9 bis zur U17. „Das Interesse am Fußball ist bei den Mädchen allgemein gewachsen.“ Dies kann auch Ludger Vernaleken als Leiter Mädchenfußball bei der SG Kaarst bestätigen. „Neben unserer ersten Damenmannschaft haben wir seit der letzten Saison noch eine zweite Damenmannschaft in der Kreisliga angemeldet. Den allgemeinen Boom interessierter Anfängerinnen konnten wir somit ideal nutzen.“ Momentan treten drei Mädchen- und zwei Damenteams für die SG an. Die DJK Novesia Neuss ist seit dem Sommer 2021 in den Juniorinnen-Fußball eingestiegen. Die Zahl der Spielerinnen stieg bis zum Sommer so an, dass die Mannschaft ihre erste Pflichtspielsaison starten konnte. Abteilungsleiter Matthias Menck erkennt, dass „alle Spielerinnen und Eltern topmotiviert sind. Sie sehen sich als ,Gründer‘ der Juniorinnenabteilung und werben fleißig um Neuzugänge“. Der Vorsitzende des SV Glehn, Nobert Jurczyk, meldet mit 673 Vereinsmitgliedern eine neue Höchstmarke, was aus seiner Sicht auch mit der Fußball-EM der Frauen zusammenhängt. Mit zwei Damen- und fünf Mädchenteams ist der SV Glehn sehr gut aufgestellt.

Das große Interesse am Frauenfußball verdeutlicht Jurczyk an einem einfachen Beispiel: „Letztens habe ich beim U17-Training vorbeigeschaut. Mittlerweile sieht man bei den Mädchen nicht mehr nur Ronaldo- und Messi-Trikots, sondern auch Shirts mit den Nationalspielerinnen wie beispielsweise Alexandra Popp und Giulia Gwinn. Es haben sich neue Vorbilder entwickelt.“ Jurczyk will aber nicht nur passiv von dem allgemeinen Boom profitieren, er will auch helfen, ihn fortzuführen. Der Weg für die Mädchen in den Fußball müsse früh beginnen, dazu müsse man sie stärker „locken“ als Jungen. Gerade deswegen nutzen die Vereine auch Kooperationen mit Schulen, um die Neugier für den Sport zu wecken. So veranstaltet die SVG Weißenberg an der Karl-Kreiner-Schule eine Fußball-AG, Michael Budweg berichtete im Nachgang schon von einem Dutzend begeisterter Mädchen. Die DJK Novesia plant ebenfalls eine Zusammenarbeit mit Schulen. „Die Freude der Mädchen beim Spiel und Training lässt uns darüber nachdenken, mit Grund- und weiterführenden Schulen Juniorinnen-Fußballprojekte wie AGs anzustoßen. Es herrscht da ein unfassbar großes Interesse, das wir uns als Innenstadtverein sichern wollen“, sagt Matthias Menck.

Aufschwung trotz verbesserungswürdiger Infrastruktur