Frauen EM 2029: Warum Gladbach sich nicht bewarb

Am Mittwochabend war der Jubel groß beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Zum dritten Mal nach 1989 und 2001 darf Deutschland 2029 die Europameisterschaft der Frauen ausrichten. Im schweizerischen Nyon setzte sich die deutsche Bewerbung bereits im ersten Wahlgang deutlich gegen die Ausrichter-Konkurrenz aus Polen sowie Schweden und Dänemark durch.

Und auch an den künftigen EM-Standorten fiel die Freude nach Bekanntgabe groß aus – dazu zählen Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg. Im Borussia-Park finden demnach keine EM-Spiele statt, was insofern keine Überraschung ist, da sich die Stadt und Borussia Mönchengladbach erst gar nicht offiziell als EM-Spielort beim DFB beworben hatten.

Allerdings gab es laut Stadt zunächst eine sogenannte „Interessensbekundung“ am nationalen Bewerbungsverfahren für die EM 2029. Denn nach der Frauen-WM 2011 in Deutschland, bei der drei Spiele in Mönchengladbach stattfanden, hätte die Stadt „gerne wieder ein sportliches Großereignis“ ausgetragen. „Doch nach eingehender Prüfung der zur Verfügung gestellten Anforderungen für das nationale Bewerbungsverfahren sowie den Uefa-Anforderungen für das internationale Bewerbungsverfahren, haben Verein und Stadt sich gegen eine Teilnahme am Bewerbungsverfahren entschieden“, teilt die Stadt auf Anfrage mit.