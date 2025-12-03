Frauen-EM 2029 kommt nach Niedersachsen

Der DFB hatte bei einer außerordentlichen Präsidiumssitzung im Juni acht Spielorte benannt. Neben Hannover und Wolfsburg stehen mit Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig und München weitere sieben Städte fest, in denen Partien der EM stattfinden werden.

NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert begrüßte den Zuschlag und verwies auf die Bedeutung der Gastgeberrolle für Niedersachsen. Er betonte, dass die Ausrichtung eines weiteren großen Turniers fünf Jahre nach der Männer-EM 2024 eine besondere Chance darstelle. Auch NFV-Direktor Jan Baßler hob hervor, dass Niedersachsen als einziger Landesverband zwei Austragungsorte stellt und dies dem Frauen- und Mädchenfußball zusätzlichen Auftrieb verleihen werde. Beide kündigten an, Hannover und Wolfsburg bei der Vorbereitung und Durchführung bestmöglich zu unterstützen.

Deutschland war bereits mehrfach Gastgeber großer Turniere. Bei den Frauen fanden 1989 und 2001 Europameisterschaften sowie 2011 die Weltmeisterschaft statt. Rechnet man die Weltmeisterschaften 1974 und 2006 sowie die Europameisterschaften 1988 und 2024 der Männer hinzu, wird das Turnier 2029 das achte große internationale Fußballereignis auf deutschem Boden sein.

Die Ko.-Runde der EM 2025

Viertelfinale

Mi., 16.07.25 21:00 Uhr Norwegen - Italien 1:2

Do., 17.07.25 21:00 Uhr Schweden - England 4:5

Fr., 18.07.25 21:00 Uhr Spanien - Schweiz 2:0

Sa., 19.07.25 21:00 Uhr Frankreich - Deutschland 6:7



Halbfinale

Di., 22.07.25 21:00 Uhr England - Italien 2:1

Mi., 23.07.25 21:00 Uhr Deutschland - Spanien 0:1



Finale

So., 27.07.25 18:00 Uhr England - Spanien 4:2