Frauen: die Spielpläne sind da!

Am Dienstag veröffentlichte die FLF die Bezirkseinteilungen, Spielpläne und einen angepassten Generalkalender für die 1. bis 3.Liga der Frauen. Es gibt in dieser Saison einige Neuerungen.

Da Vianden nach langen Jahren kein Damen-Team mehr meldete, Wintger und Hosingen künftig in einer Entente spielen, Merl seine 2.Mannschaft nicht mehr einschrieb und zahlreiche neue Teams antreten werden (u.a. F91, Rodange, Fels und Sanem sowie zahlreiche Zweitvertretungen) ergeben sich in dieser Saison in der 3.Liga zwei Bezirke mit jeweils zehn Mannschaften.