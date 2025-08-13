Frauen: die Spielpläne sind da!

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Am Dienstag veröffentlichte die FLF die Bezirkseinteilungen, Spielpläne und einen angepassten Generalkalender für die 1. bis 3.Liga der Frauen. Es gibt in dieser Saison einige Neuerungen.
Da Vianden nach langen Jahren kein Damen-Team mehr meldete, Wintger und Hosingen künftig in einer Entente spielen, Merl seine 2.Mannschaft nicht mehr einschrieb und zahlreiche neue Teams antreten werden (u.a. F91, Rodange, Fels und Sanem sowie zahlreiche Zweitvertretungen) ergeben sich in dieser Saison in der 3.Liga zwei Bezirke mit jeweils zehn Mannschaften.
So werden in der Spielzeit 25-26 auch dort Play-Offs ausgetragen, was im Vorjahr nicht der Fall war. Die Saison beginnt in allen Ligen am 6.September, auch in der untersten Spielklasse, in welcher der Beginn im ursprünglichen Generalkalender erst für den 13.September vorgesehen war.
Spielpläne
👉 1.Liga
👉 2.Liga
👉 3.Liga (beide Bezirke)
Die Spielpläne werden Mitte kommender Woche auf FuPa importiert. Ab jenem Zeitpunkt können dann auch erste Liveticker reserviert werden. Die Vorrunde im Pokal steht bereits auf unserem Portal zur Verfügung.