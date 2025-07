Frauen des Werksklubs: Lektionen aus dem Zwolle-Remis

Wamser war untröstlich, zog sich hinter dem Tor das Trikot über den Kopf und brach in Tränen aus. Doch dann gab es Zuspruch von allen Seiten. Die deutschen Fans spendeten aufmunternden Applaus und die Ersatzspielerinnen eilten ihr entgegen, um sie aufzumuntern. Die Hoffenheimerin Selina Cerci geleitete „Calle“ Richtung Tunnel und auch Giulia Gwinn, durch deren Verletzung Wamser in die Startelf gerückt war, spendete ihrer Vertreterin Trost.

Obwohl der Platzverweis „das gesamte Spiel beeinflusst“ habe, stand auch Kapitänin Janina Minge ihr bei. „Man kann Carlotta überhaupt keinen Vorwurf machen, sie hat bis dahin wieder ein super Spiel gemacht. Das war eine Reflexreaktion, das hätte vielen von uns passieren können“, betonte sie. Immerhin: Weil Rolfö den Strafstoß verwandelte, kam Wamser mit der Mindeststrafe von einem Spiel davon. Am Samstag beim Viertelfinale gegen den Sieger der Gruppe D muss sie zuschauen, könnte allerdings in einem möglichen Halbfinale wieder auflaufen.

Bayer mit dezimiertem Kader

Ohne ihre beiden EM-Starterinnen und einige kranke, angeschlagene oder verletzte Spielerinnen traten die Leverkusenerinnen in Wezep zu ihrem zweiten Test an. Beim 1:1 gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle lief es für das Team von Trainer Roberto Pätzold schon sichtbar besser als bei der Auftaktniederlage gegen Hoffenheim. „Das Unentschieden geht in Ordnung. Wir sind definitiv einen Schritt weiter als letzte Woche“, sagte der Leverkusener Hauptübungsleiter. Dass seine Schützlinge noch keinen Sieg vorweisen können, sieht er zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung und bei all den Ausfällen recht gelassen und erinnert daran, dass Bayer 04 vergangene Saison „ähnlich gestartet“ ist. Das muss also kein schlechtes Omen sein, spielte der spätere Tabellenvierte anschließend doch eine exzellente Saison.

Wie schon in der Vorwoche lief bis zur Pause nicht alles rund, als die Gäste vom Rhein aus der anfänglichen Überlegenheit kein Kapital schlagen konnten und Zwolle, das auf Konter lauerte, gleich mit der ersten echten Torchance in Führung ging: Hanna Huizenga traf per Drehschuss (32.).

Diesem Rückstand liefen die Leverkusenerinnen nach Pätzolds Geschmack etwas zu lange hinterher. Dennoch sah er viel Gutes im zweiten Durchgang. Den hoch verdienten Ausgleich erzielte Sommerzugang Vanessa Fudalla mit einem strammen Distanzschuss (67.).

Ein weiteres deutsch-niederländisches Duell bestreitet die Pätzold-Elf beim Test gegen Ajax Amsterdam am Freitag am heimischen Kurtekotten (15 Uhr, drei Mal 30 Minuten Spielzeit).