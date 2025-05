Frauen des VfB Stuttgart sind Regionalliga-Meister

Der VfB erwischte einen sehr guten Start in die Partie und ging durch die beiden Treffer von Jana Beuschlein und Maxi Rall früh in Führung (siehe : „die Tore“). Schnell gab das Team von Chefcoach Heiko Gerber zu verstehen, dass man auch aus dem letzten Spiel als Sieger hervorgehen wollte – und legte nach. Joy Castor erhöhte über die rechte Seite auf 3:0, bevor Torjägerin Mandy Islacker ihren Doppelpack in Hälfte eins erzielte. Nach einer guten halben Stunde führten die VfB Frauen somit verdient mit 5:0, ehe auch Joy Castor ihren zweiten Treffer des Tages erzielte. Damit gingen die VfB Frauen mit einer hochverdienten 6:0-Führung in die Kabine.