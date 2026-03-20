Frauen des VfB Stuttgart sind bereit für den großen Auftritt

Am kommenden Samstag schlagen die VfB Frauen ein neues Kapitel ihrer Clubgeschichte auf. Das Team tritt erstmals auf der ganz großen Bühne in der MHP Arena an. Die Resonanz auf dieses Ereignis ist bereits jetzt überwältigend und sorgt für echtes Gänsehaut-Feeling. Schon drei Wochen vor dem Spieltag wurde eine neue Rekordzahl für die 2. Frauen-Bundesliga aufgestellt – mit derzeit über 28.000 verkauften Tickets wurde die bisherige Bestmarke von 20.132 Zuschauern deutlich übertroffen.

Wer Teil dieses besonderen Tages sein möchte, kann sich seine Eintrittskarte weiterhin im VfB-Onlineshop oder am Samstag an der Tageskasse (K2) sichern. Für die jüngsten Fans sind zudem spezielle Schoßkarten an selbiger Tageskasse (K2) erhältlich. Während die Untertürkheimer Kurve sowie der Oberrang der Cannstatter Kurve für diese Partie geschlossen bleiben, ist der Block 55B für die Gästefans aus Mainz reserviert.

Passend zum Anlass können sich alle VfB-Fans im stationären Fanshop an der Mercedesstraße, im Stadionumlauf oder im VIP-Shop mit dem exklusiven Begegnungsschal, dem neuen VfB Frauen-Schal und weiteren besonderen Accessoires der VfB Frauen eindecken. Darüber hinaus gibt es den Spieltags-Badge kostenlos im VfB-Shop, Trikots der VfB Frauen (Allianz) sind bereits ab 40 Euro (Kindergröße) erhältlich. Als Abstauber zum Spieltag gibt es den VfB-Kinderrucksack „Fritzle“ für 15 Euro.

Eventmeile auf der Mercedesstraße

Von VfB Darts über Gewinnspiele bis Soccer Court: Das Stadionerlebnis beginnt schon weit vor dem sportlichen Duell, denn bereits ab 10.00 Uhr verwandelt sich die Mercedesstraße in eine lebendige Eventmeile. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern Allianz, myRitterSport, Jako, der SSB und den Ammergauer Alpen sowie durch verschiedene VfB-Aktionsmodule wird ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie geboten. Für Catering-Angebote ist ab 10 Uhr entlang der Mercedesstraße gesorgt, die Toiletten sind zu dieser Zeit ebenfalls bereits zugänglich.

Während das bunte Treiben auf der Straße pünktlich zum Anpfiff endet, bleiben die Spielmodule im Stadionumlauf für unsere kleinen Gäste auch während der Partie weiterhin geöffnet. Kurzentschlossene, die einen Blick hinter die Kulissen werfen möchten, können sich online noch letzte Restkarten für die begehrten Spieltagstouren zwischen 10.30 und 12.00 Uhr sichern, während das Mädchen-Spieltagsturnier mit der ehemaligen National- und VfB-Spielerin Leonie Maier bereits restlos ausgebucht ist. (Jetzt weitere Mädchen-Trainings-Termine der VfB Fußballschule checken.)

Emotionen, Live-Musik und Frauenfußball-Talk

Ab 12.30 Uhr öffnen sich schließlich die Tore der MHP Arena für den Countdown zum Spiel. Um die Vorfreude bis zum Anpfiff um 14.00 Uhr stimmungsvoll anzuheizen, sorgt die deutsche Gitarristin und Sängerin Yasi Hofer live im Stadion für ein musikalisches Highlight. Danach geht es ins Sportliche über. Die Stadionshow bietet spannende Einblicke und exklusive Gespräche mit den ehemaligen Frauenfußballspielerinnen Melanie Behringer, Célia Šašić und Leonie Maier. Nach der obligatorischen Fritzle-Runde und Mannschaftsaufstellung geht es um drei wichtige Punkte in der 2. Frauen-Bundesliga.

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Am Samstag empfangen die VfB Frauen den 1. FSV Mainz 05 in der MHP Arena. Jetzt ePaper der „stadion aktuell“ zur Spielvorbereitung lesen.

Noch vor Anpfiff wird es historisch: Die neue und erste Ausgabe der „stadion aktuell“ der VfB Frauen in der 2. Frauen-Bundesliga ist ab sofort verfügbar. Vom Weg der VfB Frauen, über aktuelle Zahlen, Daten und Fakten des Teams von Cheftrainer Heiko Gerber bis hin zum Mannschaftsposter und der Knobelseite mit Maskottchen Fritzle ist vieles dabei. Nicht zu vergessen sind unsere Gäste aus Mainz, über die Wissenswertes in der neuen Ausgabe enthalten ist.

stadion aktuell | 2. Frauen-Bundesliga 2025/2026 | 20. Spieltag Wer in den 16 Seiten des Stadionmagazins blättern und sich damit optimal auf das Heimspiel am Samstag, 21. März 2026, 14 Uhr, gegen den 1. FSV Mainz 05 einstimmen möchte, kann ab sofort das E-Paper kostenfrei lesen oder sich die STADION AKTUELL in der VfB-Magazine-App anschauen. Wie immer liegt die gedruckte Version der STADION AKTUELL am Spieltag im Umgriff der MHP Arena aus.