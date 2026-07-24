Frauen des VfB Stuttgart: "Das Team formt sich" Zwischenfazit von Chefcoach Nico Schneck, Sascha Glass und Neuzugang Adriana Achcinska aus dem Trainingslager in Bad Kohlgrub. von vfb · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

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Seit Montag bereiten sich die VfB Frauen im Naturpark Ammergauer Alpen intensiv auf die erste Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga vor. Die Gegebenheiten stimmen, die Basis kann gelegt werden. „Wir freuen uns, dass wir auch im zweiten Jahr in Folge unser Trainingslager in Bad Kohlgrub abhalten. Wir fühlen uns hier wohl – auch das Wetter stimmt. Die Begeisterung für den Frauenfußball und Gastfreundschaft in der Region sind spürbar“, sagt Sascha Glass, General Manager der VfB Frauen. „Sportlichen Erfolg hat es in der vergangenen Zweitligasaison erbracht. Wir hoffen, dass dies auch für die Bundesliga ein gutes Omen ist.“

Seit Donnerstag ist der Kader komplett beisammen. Lenelotte Müller hat nach der UEFA U19-Europameisterschaft nun auch die Vorbereitung aufgenommen. Das Team formt sich allmählich. „Mein Zwischenfazit ist sehr positiv. Wir haben die Gruppe über den Tag eng beieinander. Es macht Spaß“, sagt Cheftrainer Nico Schneck. „Jetzt fängt genau das an, was wir brauchen – Arbeit, Details und Intensität, aber auch das intensivere Kennenlernen im Team und Staff.“ Eine Einheit entsteht

Und diese Abläufe funktionieren bei den Mädels aus Cannstatt und dem dazugehörigen Staff bereits ziemlich gut. „Wir haben uns für die Kürze der Zeit, in der wir bislang zusammen arbeiten, richtig gut gefunden“, sagt Nico Schneck. „Man hat das Gefühl, dass schon eine Einheit, eine Gruppe unterwegs ist. Rollen werden sich noch ein Stück weit finden, eine klassische Verteilung wollen wir im Trainerteam nicht. Vielmehr arbeiten wir so, dass jeder Coach involviert ist, mal eine Pass-, Spielform oder einen taktischen Teil leiten kann. Deshalb ist uns eine gute Vorbereitung und Abstimmung im Trainerteam sehr wichtig.“ Die Qualität ist hoch und – trotz der Kürze der Zeit – bereits sichtbar. „Alle sind sehr fleißig und arbeiten hart auf und neben dem Platz. Es freut mich immens, dass alle sehr akribisch sind – die Spielerinnen aber auch das Trainerteam und der Staff“, so Sascha Glass weiter. Intensität hochhalten