Frauen des SV Hegnach verlieren beim VfB Stuttgart

Einen gebrauchten Tag erwischte man bei der 2. Liga Reserve des VfB in Obertürkheim. 2 frühe vermeidbare Gegentore zu Beginn jeder Halbzeit, 2x Latte bzw Pfosten getroffen und 2 frühzeitige verletzungsbedingte Wechsel sorgten für Frust im Hegnacher Lager. Schon nach 5 Minuten konnte die freigespielte Lavinia Haas unbedrängt flanken und Sophie Bayer köpfte zum 1:0 ein. Kurz danach Heidi Klatt ganz frei trifft den Ball aber nicht richtig. Nachdem schon Emilia Nossek einen in die Hacken bekam und raus musste erwischte es wenig später Silvana Arcangioli die ebenfalls einen heftigen Schlag auf den Fuß bekam.

Die Grundordnung war erstmal dahin. Das Heimteam nur bei Ecken gefährlich ansonsten stand Hegnach wieder gut. Kurz nach der Pause war man erneut unsortiert und die völlig freie Melisa Vural köpfte per Aufsetzer unhaltbar zum 2:0 ein. Pech hatte man als ein Kopfball von Tuana Sentürk an den Innenpfosten ging und der VfB den Ball von der Linie kratzte. Torabschlüsse von Laura Greiner und Tuana Sentürk gingen drüber. Noch ein Hegnacher Weitschuß diesmal von Linda Koch, doch der Ball krachte an die Latte so daß uns das verdiente Anschlußtor verwehrt blieb. Nun gilt es sich auf das 1. Punktspiel am kommenden Sonntag vorzubereiten

Es spielten: Pawlowski, Killi (76. Faith Atutononu Mc Donald), Shala, Koch, Hofmann (86. Koutsiofiti), Greiner, Nossek (24. Brückner), Klatt, Arcangioli (37. Göktas), Sentürk, Werner (85. Mercy Atutononu McDonald)