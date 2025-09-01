Frauen des SV Hegnach setzen sich durch

Keine leichte Aufgabe war es für das neuformierte SVH-Team beim hochmotiviertem Heimteam auf sattem Grün im schmucken Wendlinger Stadion. Im ersten Pflichtspiel der Saison legte man den Schwerpunkt auf eine stabile Defensive. Über 90 Minuten ließ man keine echte Torchance außer paar Ecken zu.



Bei einem Konter über Christina Hofmann kam Christina Koutsiofiti einen Schritt zu spät. Noch 2 Torschüsse von Ann-Katrin Renner, das restliche Spielgeschehen spielte sich im Mittelfeld ab. Torlos gings folgerichtig in die Pause. Nach der Pause wurde man druckvoller und kam öfters in den Strafraum. Nach Vorlage von Eva Werner zog Silvana Arcangioli ab, doch SGM-Torspielerin Amelie Vogt lenkte den Ball noch an den Pfosten. Als Eva Werner von Ann-Katrin Renner auf die Reise geschickt wird, eilte Vogt weit aus dem Tor doch Eva Werner umkurvte sie und konnte trotz Bedrängnis zum 0:1 (63.) einschieben.

Auch 2 zentrale Freistöße des Heimteams blieben wirkungslos. Ein Kopfball von Laura Greiner konnte auf der Linie geklärt werden. Der Schlußpunkt in der 90. als Silvana Arcangioli nach Zusammenspiel mit Ann-Katrin Renner den Turbo zündete, Vogt umspielte und clever ins kurze Eck zum 0:2 reinschob. Mit solider Leistung und stabilem Gefüge erreichte man die nächste Runde, wo man wie im Vorjahr beim VfB Stuttgart II antreten muß