Frauen des SV Hegnach empfangen Aufsteiger Letztes Heimspiel des Jahres in der Regionalliga steht an

Der Meister aus der Bayernliga bisher mit 12:20 Toren und 10 Punkten in Reichweite zu den Nicht-Abstiegsplätzen. Erstaunlicherweise holte der 1.FFC mit 6 Punkten auswärts mehr als daheim. Garanten dafür sind Ex-Jugendnationalspielerin Annika Schmidt 5 Tore(2009-2013 beim VFL Sindelfingen) und Isabell Kastner 3 Tore. Kastner hatte die Hofer auch fast im Alleingang zum Aufstieg geschossen. Ein 1:0 bei Wacker, ein 3:2 gegen Eintracht III sowie ein 2:2 gegen den KSC zeigen das der 1.FFC Hof in der Liga angekommen ist und ernst zu nehmen ist. Der SVH hat bisher alle 5 Heimspiele gewonnen und möchte zum Abschluß natürlich aus das 6.siegreich beenden. Es steht voraussichtlich der komplette Kader zur Verfügung.

