Frauen des SC Krefeld feiern Landesliga-Meisterschaft

Die Spielerinnen des Sportclub Krefeld 1905 haben jüngst Vereinsgeschichte geschrieben. Mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen Siegfried Materborn sicherten sich die Krefelderinnen die Meisterschaft in der Landesliga und steigen erstmals in die Niederrheinliga auf. Damit spielt die erste Damenmannschaft in der kommenden Saison in der vierthöchsten Spielklasse.
Der Aufstieg ist der verdiente Lohn einer starken Saison. Mit 16 Siegen, drei Unentschieden und nur zwei Niederlagen dominierte der Sportclub über weite Strecken die Liga. „Dabei musste die Mannschaft immer wieder mit einem dünnen Kader auskommen. Verletzungen und Ausfälle konnten wir durch große mannschaftliche Geschlossenheit auffangen“, sagte Trainer Dominic Legrand stolz.
Dass die Entscheidung nicht früher fiel, lag daran, dass sich der Sportclub gleich mehrere Möglichkeiten zur vorzeitigen Meisterschaft erspielt hatte. Vier Matchbälle hatten die Krefelderinnen insgesamt, den dritten nutzten sie nun eindrucksvoll. „Das Ziel vor der Saison war klar formuliert: der Aufstieg. Nun beginnt die Planung für die Niederrheinliga“, berichtet Co-Trainerin Lisa Eichholz. Dort wartet auf die Mannschaft eine neue sportliche Herausforderung. Das Ziel für die kommende Saison ist entsprechend realistisch gesetzt: Der Sportclub will sich in der neuen Liga behaupten und den Klassenverbleib schaffen.
Der Erfolg der ersten Damenmannschaft ist zugleich auch ein Ergebnis der kontinuierlichen Aufbauarbeit im Mädchen- und Frauenfußball des Vereins. „Viele Spielerinnen stammen aus der eigenen Jugend, einige sind erst 15 oder 16 Jahre alt. Durch das langfristige Konzept des Sportclubs erhalten Talente aus der U17 frühzeitig Einsatzzeiten im Seniorenbereich – mehr, als es beim Übergang in den Frauenfußball häufig üblich ist“, erklärt Abteilungsleiter Stefan Tomaskowicz.
Eine zentrale Rolle spiele dabei das große ehrenamtliche Engagement innerhalb der Abteilung. Trainer, Betreuer und viele weitere Unterstützer haben in den vergangenen Jahren Strukturen geschaffen, von denen nun nicht nur die erste Damenmannschaft profitiert. „Der Aufstieg ist damit nicht nur ein sportlicher Meilenstein, sondern auch eine Bestätigung der konsequenten Nachwuchsarbeit“, sagt Tomaskowicz weiter. Für die Mädchenabteilung des Sportclubs hat der Erfolg zusätzliche Bedeutung: „Die erste Damenmannschaft ist Vorbild und Orientierungspunkt für die jüngeren Spielerinnen. Der Aufstieg in die Niederrheinliga zeigt, welche Perspektiven im eigenen Verein möglich sind – und dürfte der Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs beim Sportclub Krefeld 1905 weiteren Schwung geben“, freut sich Vorstandsvorsitzender Jörg Heydel über den Erfolg der Fußballerinnen.