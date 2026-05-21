Frauen des SC Krefeld feiern Landesliga-Meisterschaft Mit einem 6:0 gegen Materborn krönen die Spielerinnen des SC Krefeld 1905 eine starke Saison. Wie der Verein diesen historischen Erfolg möglich gemacht hat, ist bemerkenswert. von Marvin Wibbeke · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Krefeld feiert den Aufstieg – Foto: Bastian Beckers

Die Spielerinnen des Sportclub Krefeld 1905 haben jüngst Vereinsgeschichte geschrieben. Mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen Siegfried Materborn sicherten sich die Krefelderinnen die Meisterschaft in der Landesliga und steigen erstmals in die Niederrheinliga auf. Damit spielt die erste Damenmannschaft in der kommenden Saison in der vierthöchsten Spielklasse.

Der Aufstieg ist der verdiente Lohn einer starken Saison. Mit 16 Siegen, drei Unentschieden und nur zwei Niederlagen dominierte der Sportclub über weite Strecken die Liga. „Dabei musste die Mannschaft immer wieder mit einem dünnen Kader auskommen. Verletzungen und Ausfälle konnten wir durch große mannschaftliche Geschlossenheit auffangen“, sagte Trainer Dominic Legrand stolz. Der dritte Matchball sitzt Dass die Entscheidung nicht früher fiel, lag daran, dass sich der Sportclub gleich mehrere Möglichkeiten zur vorzeitigen Meisterschaft erspielt hatte. Vier Matchbälle hatten die Krefelderinnen insgesamt, den dritten nutzten sie nun eindrucksvoll. „Das Ziel vor der Saison war klar formuliert: der Aufstieg. Nun beginnt die Planung für die Niederrheinliga“, berichtet Co-Trainerin Lisa Eichholz. Dort wartet auf die Mannschaft eine neue sportliche Herausforderung. Das Ziel für die kommende Saison ist entsprechend realistisch gesetzt: Der Sportclub will sich in der neuen Liga behaupten und den Klassenverbleib schaffen.