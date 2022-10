Frauen des SC Baldham-Vaterstetten weiter ohne Punkte - Derby-Pleite gegen TSV Grafing „Aufgeben kennen sie nicht“

Grafing – Um ein Haar hätte die Begegnung gar nicht stattgefunden. „Es sah im Vorfeld danach aus, als wären wir nur zu neunt. Die Mädels haben sich trotzdem dazu entschieden, zu spielen und die Punkte auf keinen Fall herzuschenken“, so Schunck, dem es vor Anpfiff doch noch gelang, zwei Spielerinnen zu akquirieren, um seine Elf aufzufüllen. „Wir haben gekämpft ohne Ende. In der Pause waren die Mädels noch mega happy, aber irgendwann haben die Kräfte nachgelassen.“ Grafings Führung durch Sandra Moleh (15.) hatte Marina Weinehl (40.) per Freistoßtor ausgeglichen. Je länger die Partie lief, desto größer wurden die Räume für Grafing.

Erneut Moleh (60.), Maria Riedl (78.) und Elisabeth Oswald sicherten den TSV-Heimerfolg. Bei den SCBV-Frauen war die Stimmung nach Abpfiff zwiegespalten. „Manche waren enttäuscht, manche froh, dass sie angetreten sind. Ich bin sehr stolz auf die Mädels, dass sie einen solchen Teamgeist gezeigt haben. Aufgeben kennen sie nicht“, so Schunck. (fhg)