Die Frauen des OSV Meerbusch wollen in die nächste Pokalrunde. – Foto: Heiko van der Velden

Frauen des OSV Meerbusch mit ordentlicher Zwischenbilanz Personelle Probleme waren der Grund für zwischenzeitliche Schwankungen.

Am Totensonntag ruht der Fußball in den Amateurligen wegen des Feiertags, weshalb unter anderem der TSV Meerbusch und der FC Büderich 02 an diesem Wochenende spielfrei haben. Im Einsatz sind jedoch die Frauen des OSV Meerbusch, die am Samstag um 15 Uhr im Kreispokal bei Union Nettetal gastieren. In der Vorsaison zogen die Osteratherinnen ins Endspiel dieses Wettbewerbs ein, in dem sie dem SC Bayer Uerdingen schlussendlich mit 0:1 unterlagen.

„Unser Ziel ist, in diesem Jahr erneut so weit zu kommen und diesmal möglichst den Titel zu holen. Allerdings haben wir in der ersten Runde gleich einen starken Gegner zugelost bekommen“, sagt Trainer Björn Hansen-Sackey, der das Frauen-Team des OSV vor knapp anderthalb Jahren gemeinsam mit seinem Bruder Preben übernommen und gleich zum Aufstieg in die Landesliga geführt hatte. Der erstmalige Ausflug in diese Spielklasse verlief bislang recht erfolgreich. Nach knapp knapp die Hälfte der Saison hinter der Mannschaft liegt, liegen die OSV-Frauen mit 21 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. „Mit der Platzierung und der bisherigen Punkteausbeute sind wir zufrieden. Rein von den Leistungen haben wir aber noch Luft nach oben“, sagt Hansen-Sackey. Das liege vor allem daran, dass seine Mannschaft noch in keiner Partie in der gleichen Formation habe antreten können. Immer wieder fehlen Spielerinnen berufs- oder verletzungsbedingt, darunter auch wichtige Leistungsträgerinnen wie Leticia Maushagen und Mona Krischer oder die Neuzugänge Sina Dauernheim, Valerina Hocaku und Sonja Sladek. Am schlimmsten hat es den Aufsteiger im Torhüterbereich getroffen. Stammkeeperin Linda Marie Bußee fiel bislang die gesamte Saison aus, Ersatztorwartin Roxana Bütow konnte ebenfalls lange Zeit nicht spielen, so dass in den meisten Partien die etatmäßigen Torjägerinnen Carina Koslitz oder Maike Eichhorn auf ungewohnter Position zwischen den Pfosten aushelfen mussten.