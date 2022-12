Die Frauen des HSV Langenfeld wollen das Jahr gut beenden. – Foto: Andrea Wahl

Frauen des HSV Langenfeld wollen entspannter in die Winterpause gehen Frauen-Landesliga: Punkte zum Jahresabschluss gewünscht.

Am Sonntag (15 Uhr) sind die Fußballerinnen des HSV Langenfeld bei Mettmann-Sport zu Gast. Die Hucklenbrucherinnen wollen zum Jahresabschluss noch einmal punkten und die Schmach aus dem Hinspiel vergessen machen. Damals verlor man daheim 0:5 (0:2). „Wir sind derzeit nicht wettbewerbsfähig, und ich sehe beim Team auch nicht den Willen, dies zu ändern. Ich bin ratlos“, sagte der damalige Trainer Carsten Kerkhoff nach der Partie.

Was folgte war ein katastrophaler Saisonstart. Die Langenfelderinnen, die eigentlich mit dem Ziel Wiederaufstieg angetreten waren, fanden sich nach fünf Pleiten zum Auftakt in der Abstiegszone wieder. Der erste Sieg gegen den Düsseldorfer SC läutete Anfang Oktober aber die Wende ein. Der HSV wusste fortan spielerisch zu überzeugen, holte mehrere Punkte und verlor gegen die Topteams nur denkbar knapp. Daran änderte auch der Rücktritt von Cheftrainer Kerkhoff nichts. Unter dem neuen Übungsleiter Sebastian Tiburtius holten die Rot-Weißen bereits sechs Punkte. Am vergangenen Wochenende bewiesen die Langenfelderinnen gegen Nettetal Moral, drehten einen 0:2-Rückstand noch in einen letztlich verdienten Heimerfolg und vergrößerten den Vorsprung auf die Abstiegsplätze damit auf drei Zähler.