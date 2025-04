Frauen des GSV Moers machen erst nach dem Seitenwechsel ernst

Beim GSV standen nur fünf Spielerinnen aus dem Niederrheinliga-Team in der Startelf, der restliche Kader bestand aus Fußballerinnen der zweiten Mannschaft, die wie der Gegner in der Kreisliga kickt. „Wir wollten, dass das Finale ausgeglichener verläuft und esfür die Zuschauer interessanter ist“, erläuterte Martin Walz, der Sportliche Leiter.

Der Vorstand des TuS Borth hatte dem Außenseiter „zur Feier des Tages“ einen großen Bus für die gemeinsame Fahrt nach Moers besorgt, wie Klubchef Frank Misch sagte. Dazu gab’s neue Trikots und Aufwärmshirts. Doch trotz der schnellen Führung durch Janine Graefenstein (5.) blieb die große Überraschung aus. Die GSV-Spielerinnen aus dem Niederrheinliga-Kader machten letztlich den Unterschied. So traf Celyin Kurt fünfmal und Kapitänin Kira Schuster doppelt. Die anderen zwei Treffer schoss Selin Yilmaz.

Gelingt am Wochenende der Aufstieg?

Um die perfekte Saison zu spielen, muss jetzt noch der Regionalliga-Aufstieg her. Mit einem Sieg am 27. April beim Vorletzten Winnekendonk wäre das GSV schon durch. Spitzenreiter SV Walbeck möchte nicht aufsteigen. Und die Moerserinnen wollen nach fast 20 Jahren mal wieder in den DFB-Pokal einziehen. Das wäre mit einem Sieg im Niederrheinpokal-Halbinale am 15. Mai beim TSV Solingen der Fall. Coach Schuster und seine Tochter Kira haben übrigens für die neue Saison zugesagt.

Moers: Soentjens (66. Winter); Gellesch Yilmaz, Arumaithurai, Volkmann (71. Berendsen), Kleinwegen, Schuster, Kurt, Ja. Pfützenreuter (66. Weinrich), U. Pfützenreuter (75. Vana), Carpantier (70. Je. Pfützenreuter).

Borth/Wesel: Potes; Heckhoff, Theußen, Göktas, Goch (46. Janßen), Hennes, Gerritz, Kuschmierz (65. Pulawski), Lohmann, Graefenstein (65. Englert), Rüchardt (88. Dörken).