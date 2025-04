Frauen des FC Schwaig belohnen sich spät – SC Kirchasch verliert in letzter Sekunde

Eine tolles Spiel haben die Frauen des FC Schwaig am Mittwochabend in der NGL-Arena gegen die beste Mannschaft der Rückrunde, die SG Aßling/Grafing abgeliefert und sicherten sich mit dem 1:1 einen weiteren wichtigen Punkt in der Bezirksliga 1.

Das Team der Spielertrainerinnen Sophia Buchhauser, Nadie Kutscher und Katharina Blank fand gut in die Partie und hatte in der 20. Minute die erste gefährliche Torchance. Blank spielte einen schönen Pass in die Tiefe, doch Kutscher schob die Kugel knapp am Tor vorbei.