Frauen des FC Bayern vor Champions-League-Aus – Grohs glänzt bei Comeback nach Krebs-Erkrankung

Maria Luisa Grohs machte sich ganz lang und parierte den Elfmeter von Lindsey Heaps unmittelbar vor der Halbzeit. Die Torhüterin des FC Bayern stellte damit am Dienstag einmal mehr unter Beweis, dass sie eine echte Elfmeterkillerin ist. Auch im weiteren Spielverlauf des Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League gegen Olympique Lyon war Grohs mehrfach auf dem Posten, die 23-Jährige hatte großen Anteil daran, dass die Bayern-Frauen nur mit 0:2 verloren und im Rückspiel in Lyon am kommenden Mittwoch (18:45 Uhr) noch eine kleine Chance auf das Weiterkommen haben. Was die Geschichte so besonders macht: Grohs stand erstmals nach überstandener Krebserkrankung wieder im Tor. „Ich habe auf den Tag hingefiebert und konnte es dann auch genießen“, sagte Grohs nach dem Spiel: „Ich bin sehr glücklich, zurück zu sein und super stolz.“

