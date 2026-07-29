Frauen des 1. FC Heidenheim holen Landesliga-Torjägerin

– Foto: Matthias Wolpert

Die Frauen des 1. FC Heidenheim verstärken ihren Kader für die Oberliga Baden-Württemberg mit Sabrina Trampitsch. Die Stürmerin wechselt vom Landesligisten TSV Wendlingen zur Mannschaft von Trainerin Chantal Bachteler und ist bislang der einzige Sommerzugang des FCH. Mit ihrer beeindruckenden Torquote soll sie der Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.

Trampitsch hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben gearbeitet. Ihren Weg begann sie in der Kreisliga, ehe sie sich Schritt für Schritt über die Bezirksliga und Landesliga bis in die Oberliga empfahl. Zuletzt erzielte sie für den TSV Wendlingen in der Frauen-Landesliga Württemberg, Staffel 1, 47 Tore in zwei Spielzeiten. Nach 32 Treffern in 21 Partien der Saison 2024/25 ließ sie in der vergangenen Runde weitere 15 Tore in 15 Einsätzen folgen.

Bereits zuvor hatte die Angreiferin ihre Torgefahr unter Beweis gestellt. Für den SV Rommelshausen gelangen ihr in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen 32 Treffer in 20 Spielen. Auch beim TSV Uhlbach überzeugte sie mit einer außergewöhnlichen Quote. In der Kreisliga A erzielte sie 44 Tore in 16 Partien, ehe sie über die Bezirksliga den Sprung zum TSV Heumaden in die Landesliga schaffte.