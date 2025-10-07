Frauen-Derby zwischen Bayer Leverkusen und Köln abgebrochen

Bei den Fußballerinnen vom 1. FC Köln und Bayer Leverkusen ging im rheinischen Bundesliga-Derby im wahrsten Sinne des Wortes das Licht aus. Weil das Flutlicht im Franz-Kremer-Stadion teilweise nicht funktionierte, wurde die Partie nach 35 gespielten Minuten zunächst unterbrochen und die Teams kurz darauf in die Kabine geschickt. Eine launige Stunde mit viel kölscher Karnevalsmusik und diversen vergeblichen Versuchen, den defekten Flutlichmast wieder in Gang zu bringen, später, kam dann das endgültige Aus für das Nachbarschaftsduell. Annika Kost brach die Partie beim Stand von 1:0 für die Domstädterinnen endgültig ab.
Die Blitzführung durch den Kopfballtreffer der Ex-Leverkusenerin Sandra Maria Jessen nach nur 25 Sekunden wird wohl keinen Bestand haben. Die Begegnung muss an einem neuen Termin nachgeholt werden – und beginnt dann laut Statuten in der 1. Minute beim Stand von 0:0.
„Das habe ich persönlich noch nie erlebt“, kommentierte Leverkusens Coach Roberto Pätzold den Abbruch. Er war zwar überzeugt, sein Team hätte die Begegnung noch drehen können, kann aber mit der Neuansetzung naturgemäß besser leben als die Kölnerinnen. „Da sind wir schon das glücklichere Team“, gestand er ein.