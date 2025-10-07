Frauen-Derby zwischen Bayer Leverkusen und Köln abgebrochen

Die Blitzführung durch den Kopfballtreffer der Ex-Leverkusenerin Sandra Maria Jessen nach nur 25 Sekunden wird wohl keinen Bestand haben. Die Begegnung muss an einem neuen Termin nachgeholt werden – und beginnt dann laut Statuten in der 1. Minute beim Stand von 0:0.

„Das habe ich persönlich noch nie erlebt“, kommentierte Leverkusens Coach Roberto Pätzold den Abbruch. Er war zwar überzeugt, sein Team hätte die Begegnung noch drehen können, kann aber mit der Neuansetzung naturgemäß besser leben als die Kölnerinnen. „Da sind wir schon das glücklichere Team“, gestand er ein.