Frauen-Derby: Sieben Tore - inklusive Hattrick in nur drei Minuten Wenn Vollgas auf Nervosität trifft: Schott-Fußballerinnen jubeln im Derby bei Aufsteiger SV Ober-Olm +++ Besonderer Dreierpack von Nadine Anstatt

„Wir hatten bei den ersten drei Toren Glück, weil sie zu den richtigen Zeiten und aus Standardsituationen gefallen sind“, meinte Schott-Trainer Takashi Yamashita, für den es das erste Spiel als Nachfolger von Nicolai König war, von dem der Verein sich getrennt hatte. „Man hat gemerkt, dass meine Spielerinnen sehr unerfahren und mit einem großen Respekt an die Sache herangegangen sind. Durch die Nervosität spielt man auch nicht den Fußball, den man spielen kann. Dann kommt die Qualität von Schott. Das macht es schwierig“, sagte SVO-Trainer Jochen Berger anerkennend. In der Tat schnürte der TSV Schott die Ober-Olmerinnen von Beginn an im und um den eigenen Strafraum ein und ließ die Gastgeberinnen vor 70 Zuschauern kaum zur Entfaltung kommen.

„Wir wollten von Anfang an Vollgas geben, den Gegner nicht unterschätzen und es so gestalten, wie es ausgegangen ist“, so Schott-Kapitänin Ebru Uzungüney, die selbst den Torreigen nach einer Viertelstunde mit einem Kopfball eröffnet hatte und nach einer halben Stunde in Abstaubermanier erneut traf. Einen Foulelfmeter nutzte Samantha Herrmann zum 3:0 (49.). Als SVO-Innenverteidigerin Petra Nöth angeschlagen rausmusste (59.), brachen alle Dämme. Mit drei Treffern innerhalb von drei (!) Minuten (67. nach Schnittstellenpass sowie 69. und 70. per Kopf) baute Schott-Torjägerin Nadine Anstatt ihre Führung im Liga-Ranking auf 16 Treffer aus. „Für mich ist das eher zweitrangig, wenn wir mit der Mannschaft erfolgreich sind“, betonte die Angreiferin aber.

Zum 7:0-Endstand vollendete Lea Schneider eine Viertelstunde vor Ende nach einer schönen Kombination, nachdem sie selbst zuvor an mehreren Toren beteiligt gewesen war. Schnell war beim TSV Schott der Ausgang des Parallelspiels der beiden anderen Spitzenteams SV Elversberg und 1. FC Saarbrücken ein Thema. Nach dem 1:1 in diesem Tospiel hat Schott nur noch einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer SVE. „Wichtig ist, dass wir den Rückstand auf Elversberg verkürzt haben und nun gegen sie die Chance haben, wieder auf Platz eins zu rücken“, gab Schneider die Marschroute vor. Sonntag sollte Elversberg bei Schott gastieren, das Spitzenspiel wurde aber kurzfristig auf 11. Dezember verlegt. Für den SVO gilt es nach nur einem Punkt aus den vergangenen sechs Spielen, gegen die direkten Konkurrenten zu bestehen, um dort die Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. So wie es in der Anfangsphase der Saison mit sieben Zählern nach drei Spielen klappte. „Wir müssen gucken, dass wir nicht in ein noch tieferes Loch fallen“, sagte Mittelfeldspielerin Johanna Wycisk. „Die Gegner vor Weihnachten sind gut“, sagte Verteidigerin Jule Moos. „Wenn wir da überhaupt noch Punkte holen, sind wir gut bedient.“ Zu Beginn des neuen Jahres seien dann die Gegner „auf Augenhöhe“ dran. Angreiferin Aicha Dali verweist auf die „mannschaftliche Geschlossenheit“ als Plus: „Ich bin sehr optimistisch. Man entwickelt sich in der Saison auch weiter.“