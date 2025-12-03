Frauen: Der SV Walbeck bleibt im Keller der Tabelle stecken

Die Frauen des SV Walbeck kamen über ein 0:0 gegen Links nicht hinaus. – Foto: SSVg Velbert 02

Der erhoffte Befreiungsschlag ist ausgeblieben. Der SV Walbeck musste sich am heimischen Bergsteg im Kellerduell der Niederrheinliga der Frauen mit einem 0:0 gegen den CfR Links begnügen. Beide Mannschaften bleiben damit mit jeweils nur fünf Punkten auf den Abstiegsplätzen 12 und 13. Das rettende Ufer bleibt allerdings in Sicht. Rot-Weiß Oberhausen hat gerade einmal einen Punkt mehr auf dem Konto, der TSV Urdenbach ist mit acht Zählern ebenfalls noch in Reichweite.

Walbeck mit Problemen bei der Chancenverwertung So., 30.11.2025, 13:30 Uhr SV Walbeck SV Walbeck CfR Links Düsseldorf CfR Links 0 0 Abpfiff Der SV Walbeck hatte sich für dieses wichtige Spiel viel vorgenommen und zeigte über weite Strecken die bessere Spielanlage. Chancen waren durchaus da, doch in der laufenden Saison will der Ball einfach nicht ins gegnerische Netz. Gerade einmal sechs Tore in mittlerweile zwölf Spielen – das ist zu wenig, um sich in der Klasse behaupten zu können. Auch die reaktivierte Angreiferin Lena Jansen konnte daran nichts ändern. Zwar belebte sie das Angriffsspiel, war aber am Ende zweimal glücklos. Einem Kopfball aus kurzer Distanz fehlte es am nötigen Druck, nach der Pause scheiterte Jansen mit einem gefährlichen Distanzschuss an der Düsseldorfer Torhüterin. Diese war auch bei einem Schuss von Anna Müller zur Stelle.

„Vom Einsatz her war das wieder völlig in Ordnung, aber wir machen die Tore einfach nicht“, sagte Walbecks Trainer Friedel Baumann. Am kommenden Sonntag muss der erste Heimsieg her. Dann empfängt der SV Walbeck das bisher sieglose Schlusslicht Union Nettetal (Anstoß 13.30 Uhr). Winnekendonk bekommt Absage des Gegners auf dem Platz