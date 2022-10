Frauen der SK Fichtenberg nun Tabellenführer Fußballfrauen siegen mit 7:0

Erneut musste man in der 17 Minute wechseln als die Abwehrchefin Tati Rüde von hinten umgetreten wurde und anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde von dieser Seite aus alles gute und schnelle Rückkehr ins Team , zu allem wurde das Faul vom Schiri nicht einmal geandet. Die Fichtenberg Damen fingen sich schnell und in der 22 Minute erzielte Kathrin Götz mit einem sehenswerten Freistoß das 1-0. Keine zwei Minuten später das 2-0 durch Viona Wagner und Lea Schäfer erhöhte in der 34 Minute zum Halbzeitergebnis auf 3-0 . Nach der Pause ließ man edliche Chacen liegen und es dauerte bis zur 62 Minute erneut Kathrin Götz mit einem Sonntagsschuss die Führung auf 4-0 ausbaute . Lea Schäfer in der 77 und Viona Wagner mit ihren Treffern 2 und 3 in der 85 und 90 Minute zum verdienten Sieg. Am kommenden Sonntag fahren wir nach Nellmersbach zum Spitzenspiel eins gegen zwei . Dabei ist die Heimmannschaft klarer Favorit aber die Wahrheit liegt auf dem Platz und schauen was nach 90 Minuten herauskommt.