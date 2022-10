Frauen der SGS Essen empfangen Eintracht Frankfurt Frauen-Bundesliga: Gelingt der zweite Sieg im zweiten Heimspiel?

Die Karten sind vor dem Duell der SGS Essen am Sonntag in der Frauen-Bundesliga gegen den Drittplatzierten Eintracht Frankfurt eigentlich klar verteilt: Auf der einen Seite das Team, das sich in dieser Saison jeden Punkt erkämpfen muss; auf der anderen Seite eine Mannschaft, die bereits in der Frühphase der Meisterschaft ihre Ambitionen auf das internationale Spielgeschehen in der kommenden Saison mit sieben Punkten aus drei Spielen nachdrücklich unterstrichen hat. Essens Trainer Markus Högner sieht sein Team dennoch gut gerüstet und geht mit der Macht der Zuschauer, einem großen Engagement und ein „anderes Gesicht“ seiner Spielerinnen in die Begegnung.

Die Kraft des Publikums nutzen

Die Tage nach Freiburg hat das Trainerteam genutzt, um einerseits im konditionellen Bereich zu arbeiten, aber auch zu regenerieren. „Auf uns warten mit Frankfurt, Hoffenheim und Potsdam drei Heimspiele – dazwischen ist noch ein Auswärtsspiel in Leverkusen – in vier Wochen. „Da wollen wir so viele Punkte sammeln wie möglich“, so Högner. Und genau hier sieht er auch die Chance für sein Team: „Wir wollen in den Heimspielen das Publikum begeistern, es bedingungslos hinter uns bringen und die Möglichkeiten, die sich uns bieten, effektiv nutzen.“ Dazu müssen seine Spielerinnen aber ein anders auftreten als im Breisgau. „Wir haben die Woche genutzt, um das Spiel in Freiburg zu verarbeiten und die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. Ich hoffe, dass die Mannschaft schon gegen Frankfurt ein anderes Gesicht zeigt.“

Er weiß: „Es ist zuhause immer so. Wenn wir alles in das Spiel hineinlegen, sind die Zuschauer da und unterstützen uns. Dann werden auch Dinge verziehen, die mal nicht so gut laufen. Mit den Fans im Rücken wollen wir eine top Einstellung an den Tag legen; kämpfen von der ersten Sekunde an. Frankfurt ist nochmal ein anderes Kaliber. Die verzeihen noch weniger Fehler als Freiburg.“

Personell sieht es gut aus im Lager der Malocherinnen. Annalena Rieke ist wieder mit an Bord. Fee Kockmann fällt mit Problemen an der Patellasehne aus. Högner hofft noch auf den Einsatz von Laureta Elmazi: „Wenn sie zu 100 Prozent fit ist, steht sie auch im Kader und ist einsatzbereit. Dann haben wir eine Option mehr. Anstoß ist am Sonntag um 16:01 im Stadion an der Hafenstraße.