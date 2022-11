Frauen der SG Kaarst können doch noch verlieren Dagegen feierten die Landesliga-Kickerinnen aus Rosellen einen wichtigen Sieg. Hemmerden kassierte die nächste Klatsche.

SG Kaarst – SC Bayer Uerdingen 1:3 (1:1). Im Duell der Aufsteiger zog die SG Kaarst erstmals den Kürzeren. Die Mannschaft von Trainer Ludger Vernaleken hatte zuvor alle Spiele der Saison gewonnen. Lara Ulrichs (13.) Führungstreffer wurde schnell von Uerdingens Nadine Bratek (15.) beantwortet. Trotz Roter Karte gegen die Gäste (22.), konnte die SG die Partie nicht für sich entscheiden. „Wir haben nach dem Platzverweis schlicht weniger gekämpft“, kritisierte Vernaleken. Franziska Arens (57.) und Amelie Tebbe (61.) führten Bayer zum Sieg. „Natürlich sind wir enttäuscht, aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen“, meinte Vernaleken, der auf seine Topstürmerin Emily Ribeiro verzichten musste. Sie zog sich gegen den HSV Langenfeld einen Kreuzbandriss zu und wir für den Rest der Saison ausfallen.

SV Hemmerden – HSV Langenfeld 1:8 (0:3). Nächster Rückschlag für den SV Hemmerden. Adriana Cusumano (23.), Katrin Stinner (30.) und Julia Keppner sorgten bereits in Durchgang eins für klare Verhältnisse für die Gäste. In der zweiten Halbzeit kam es dann noch dicker für den SV Hemmerden. Erneut waren es Adriana Cusumano (65.), Katrin Stinner (77.) und Julia Keppner (48., 61., 68.), die dem SV die Tore einschenkten. Eileen Compes erzielte in der 80. Minute den Ehrentreffer. Der SV bleibt weiterhin ohne Punktgewinn. Die Mannschaft von Peter Compes startete mit drei Minuspunkten in die Saison, so dass der Rückstand auf das rettende Ufer bereits bei zwölf Punkten liegt.