Frauen der SG Kaarst bleiben in der Erfolgsspur Während der SV Rosellen und der SV Hemmerden leer ausgehen, holt die SG Kaarst in der Landesliga der Frauen den nächsten Dreier.

Union Nettetal – SG Kaarst 1:3 (1:1). Keiner kann die SG stoppen. Der Aufsteiger steht ohne Punktverlust an der Tabellenspitze, obwohl die Konkurrenz bis zu drei Spiele mehr absolviert hat. „Keiner hat damit gerechnet, dass es für uns so gut los ging“, meinte Ludger Vernaleken. Nach vier Minuten schlug die beste Torjägerin der Liga, Emily Ribeiro, erneut zu. Dennoch war Vernaleken mit der Anfangsphase nicht zufrieden. „Wir hatten zu Beginn, trotz des frühen Tores noch Schwierigkeiten“, sagte er. Cora Christians erzielte den Ausgleich für Nettetal. In der zweiten Hälfte schaltete Kaarst einen Gang hoch. Pia Agnes Kilian (49.) brachte die SG in Führung. Emily Ribeiro sorgte mit ihrem elften Saisontor für die Entscheidung. „Es kann aktuell nicht besser laufen, die Mädels machen es einfach super“, lobte Vernaleken.