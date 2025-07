Frauen: der Generalkalender 25-26 wurde veröffentlicht

Saisonbeginn für die beiden oberen Ligen ist am Samstag, den 6.September, die 3.Liga beginnt eine Woche später. Die Vorrunde im Pokal ist für den 17.September vorgesehen. Die erste Saisonhälfte wird am 6.Dezember mit dem 12.Spieltag abgeschlossen, die Winterpause dauert bis zum 20.Februar 2026.

Am Mittwoch veröffentliche die FLF den Generalkalender für die drei bzw. vier Damen-Ligen. Aus der Mitteilung geht nämlich hervor, dass der Kalender der 3.Liga – die 2024/2025 in zwei Bezirke eingeteilt war - aufgrund der Anzahl der Einschreibungen noch angepasst werden könnte.

Der erste Spieltag in den Play-Off-Runden ist für den 11.April geplant, der letzte am 16.Mai kommenden Jahres. Das Pokalfinale soll an einem noch nicht exakt definierten Tag zwischen dem 23. und 27.Mai 2026 stattfinden, zwischen dem 31.5. und 7.6.2026 finden die Barrage-Spiele statt.

Länderspielpausen sind laut Generalkalender zwischen dem 22. und 28.Oktober sowie dem 26.November und 2.Dezember 2025, zwischen dem 26.Februar und 6.März 2026 und zwischen dem 9. und 17.April 2026 eingeplant.