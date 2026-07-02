Frauen: Das sind die neuen Landes- und Bezirksligen am Niederrhein

Die SG KAarst II und Rot-Weiß Venn mischen als Aufsteiger in der Frauen-Bezirksliga mit. – Foto: Sascha Köppen

Der Fußballverband Niederrhein hat am Donnerstagmittag die Einteilungen für die überregionalen Ligen bei den Frauen veröffentlicht. Ist die Niederrheinliga dabei natürlich durch Auf- und Abstieg formiert und demnach keine wirkliche Überraschung mehr, so waren die beteiligten Vereine bei den beiden Landes- und vier Bezirksligen natürlich schon deutlich gespannter.

Vier Kreise in Landesliga 1 unter sich

In Gruppe 1 der Landesliga mischen demnach die Mannschaften aus den Kreisen Moers, Kleve, Oberhausen und Rees-Bocholt mit, in Gruppe 2 finden sich dann Mannschaften aus Düsseldorf, Remscheid-Solingen, Wuppertal, Mönchengladbach-Viersen, Grevenbroich-Neuss, Kempen-Krefeld, Essen und Duisburg.

In den Bezirksligen geht natürlich besonders der Blick der Aufsteigerinnen auf die Einteilung, mit der Fragestellung, ob alle Teams aus dem Kreis denn auch in die gleiche Gruppe eingeteilt wurden. Hier darf etwa Rot-Weiß Venn sich freuen, dass das geklappt hat, während die SG Kaarst II aufgrund der geographischen Nähe zur Landeshauptstadt nicht mit den übrigen Neusser Teams einsortiert wurde, sondern mit den Düsseldorfer Mannschaften spielt.