 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Frauen: Das sind die neuen Landes- und Bezirksligen am Niederrhein

So hat der Fußballverband Niederrhein am Donnerstag die Ligen bei den Frauen für die Saison 2026/27 eingeteilt.

von Sascha Köppen · Heute, 12:02 Uhr · 0 Leser
Die SG KAarst II und Rot-Weiß Venn mischen als Aufsteiger in der Frauen-Bezirksliga mit.
Die SG KAarst II und Rot-Weiß Venn mischen als Aufsteiger in der Frauen-Bezirksliga mit. – Foto: Sascha Köppen

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Frauen-Landesliga 1
Frauen-Landesliga 2
Frauen-Bezirksliga 1
Frauen-Bezirksliga 2
Frauen-Bezirksliga 3

Der Fußballverband Niederrhein hat am Donnerstagmittag die Einteilungen für die überregionalen Ligen bei den Frauen veröffentlicht. Ist die Niederrheinliga dabei natürlich durch Auf- und Abstieg formiert und demnach keine wirkliche Überraschung mehr, so waren die beteiligten Vereine bei den beiden Landes- und vier Bezirksligen natürlich schon deutlich gespannter.

Vier Kreise in Landesliga 1 unter sich

In Gruppe 1 der Landesliga mischen demnach die Mannschaften aus den Kreisen Moers, Kleve, Oberhausen und Rees-Bocholt mit, in Gruppe 2 finden sich dann Mannschaften aus Düsseldorf, Remscheid-Solingen, Wuppertal, Mönchengladbach-Viersen, Grevenbroich-Neuss, Kempen-Krefeld, Essen und Duisburg.

In den Bezirksligen geht natürlich besonders der Blick der Aufsteigerinnen auf die Einteilung, mit der Fragestellung, ob alle Teams aus dem Kreis denn auch in die gleiche Gruppe eingeteilt wurden. Hier darf etwa Rot-Weiß Venn sich freuen, dass das geklappt hat, während die SG Kaarst II aufgrund der geographischen Nähe zur Landeshauptstadt nicht mit den übrigen Neusser Teams einsortiert wurde, sondern mit den Düsseldorfer Mannschaften spielt.

So hat der FVN die Ligen bei den Frauen eingeteilt:

Niederrheinliga

  • CfR Links
  • DJK TUSA 06
  • TSV Urdenbach
  • Fortuna Düsseldorf
  • TSV Solingen-Aufderhöhe
  • Borussia Mönchengladbach II
  • SV Rosellen
  • SG Kaarst
  • SC Krefeld 05
  • SV Budberg
  • GSV Moers
  • SV Heißen
  • GW Lankern
  • SGS Essen III

Landesliga, Gruppe 1

  • FC Neukirchen-Vluyn
  • VfB Alemannia Pfalzdorf
  • SV Siegfried Materborn
  • SV Viktoria Winnekendonk
  • VfR Warbeyen II
  • SV Union Wetten
  • DJK Arminia Klosterhardt
  • SF Königshardt
  • SV Fortuna Bottrop
  • DJK Rhede
  • SV Brünen
  • RW Oberhausen
  • GW Lankern II
  • SV Walbeck

Landesliga, Gruppe 2

  • DSC 99
  • HSV Langenfeld
  • TuSpo Richrath
  • Wuppertaler SV
  • TSV Fortuna Wuppertal
  • Mettmann-sport
  • SSVg Velbert
  • FV Mönchengladbach
  • SC Grimlinghausen
  • SC Union Nettetal
  • SC Viktoria Anrath
  • FC Kray
  • SuS Niederbonsfeld
  • MSV Duisburg II

Bezirksliga, Gruppe 1

  • CfR Links II
  • SV Oberbilk 09
  • TSV Urdenbach II
  • DJK TUSA 06 II
  • SC Unterbach
  • FC Tannenhof
  • SSVg Velbert II
  • BV Gräfrath
  • SSVg 06 Haan
  • BV Bergisch Neukirchen
  • SC Sonnborn 07
  • TSV Union Wuppertal
  • TSV Gruiten
  • SG Kaarst II

Bezirksliga, Gruppe 2

  • SC Krefeld 05 II
  • SC Hardt
  • SpVg 05/07 Odenkirchen
  • SV RW Venn
  • ASV Süchteln
  • BV Wevelinghoven
  • SV Glehn
  • SpVg Gustorf-Gindorf
  • CSV Marathon Krefeld
  • SC St. Tönis 11/20
  • TuRa Brüggen
  • Linner SV
  • OSV Meerbusch
  • BV Union 05 Krefeld

Bezirksliga, Gruppe 3

  • SV Budberg II
  • SV Sonsbeck
  • DJK Twisteden
  • DJK Rhenania Kleve
  • MSV Duisburg III
  • SV Heißen II
  • SV BW Wertherbruch
  • Eintracht Emmerich 09/20
  • GW Lankern III
  • SV Spellen
  • SC TuB Mussum
  • Hemdener SV
  • FC Olympia Bocholt
  • SV Haldern

Bezirksliga, Gruppe 4

  • DJK Vierlinden
  • SV Wanheim 1900
  • Eintracht Duisburg
  • TS Rahm 06
  • SC Buschhausen
  • SV Rhenania Bottrop II
  • SC Glück-Auf Sterkrade
  • SV Leithe
  • DJK SF Katernberg
  • SpVg Schonnebeck
  • SpVgg Steele 03/09
  • ETB SW Essen
  • SF Niederwenigern
  • DJK BW Mintard