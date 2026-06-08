Frauen: Das sind alle Auf- und Absteiger sowie Relegationsteilnehmer Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. von wfv/red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uwe Stöffler

Nach dem Saisonabschluss am vergangenen Wochenende herrscht in Württembergs Frauenligen Klarheit über Auf- und Abstieg sowie die Relegation. Von der Verbandsliga bis in die Regionenligen stehen Meister, direkte Absteiger und Entscheidungsspiele fest. Mehrere freiwillige Rückzüge beeinflussen die Staffeln zusätzlich und sorgen vor der neuen Spielzeit für personelle und sportliche Verschiebungen.

Verbandsliga: Der VfB Stuttgart II steigt in die Oberliga auf. Aus der Oberliga kommt kein Absteiger hinzu. Der SV Musbach ist als direkter Abgang durch freiwilligen Mannschaftsrückzug aufgeführt, steigt jedoch nicht in die Landesliga ab. TV Derendingen geht als Relegationsteilnehmer in die Entscheidungsspiele. Landesliga 1: Der FV 09 Nürtingen steigt direkt in die Verbandsliga auf. Neu aus den Regionenligen kommen der TSV Neuenstein II, die Sportvg Feuerbach und der TSV Ruppertshofen. FC Ellwangen und TSV Ottmarsheim steigen direkt ab, wobei Ottmarsheim freiwillig in die Regionenliga geht. TGV Dürrenzimmern spielt Relegation zur Verbandsliga.

Landesliga 2: Der TSV Lustnau schafft den Aufstieg in die Verbandsliga. Aus den Regionenligen rücken die Spvgg Aldingen, der SSV Reutlingen 1905 und die SGM Warthausen/Alberweiler II nach. FC Engstingen und SV Renhardsweiler steigen ab. FC Blau-Weiß Bellamont geht in die Verbandsliga-Relegation, SV Granheim freiwillig runter. Regionenliga 1: Der TSV Neuenstein II steigt in die Landesliga auf. Aus den Bezirksligen kommen die Spvgg Oedheim und die SGM VfR Birkmannsweiler/SSV Steinach hinzu. Der TSV Michelfeld steigt in die Bezirksliga ab. SV Leingarten spielt um den Landesliga-Aufstieg, TGV Dürrenzimmern II muss in die Regionenliga-Relegation.