Frauen: Das ist der Sommerfahrplan von Bayer Leverkusen

So planen die Bayer-Frauen ihre Saisonvorbereitung. – Foto: Ralf Hasselberg / Privat

Während einige Spielerinnen in dieser und der kommenden Woche noch einmal bei ihren Auswahlteams im Einsatz sind, hat für den Großteil von Bayer Leverkusens Fußballerinnen bereits die Sommerpause begonnen. Für die Vorbereitung auf die neue Spielzeit plant Coach Roberto Pätzold mit einem Trainingslager in Bayern, insgesamt fünf Testspielen und einem zweiphasigen Programm bis zum Ligastart, der die Leverkusenerinnen je nach Ansetzung zwischen dem 21. und 24. August erwartet.

Mainz 05 erster Testgegner

Der frühere Teil der Vorbereitung ist erfahrungsgemäß in erster Linie dem Kennenlernen und der Grundlagenarbeit vorbehalten. Er startet mit der Leistungsdiagnostik am 22. Juni und einer Einheit am Leistungszentrum Kurtekotten am Tag darauf. Die Auswahlspielerinnen bekommen etwas mehr Zeit, um nach den letzten Einsätzen zu verschnaufen. Den ersten Test bestreitet die Pätzold-Elf dann am 4. Juli gegen den Liganeuling Mainz 05 am Kurtekotten. Eine Woche darauf sind sie beim niederländischen Meister PSV Eindhoven zu Gast.

Zum Abschluss der ersten Vorbereitungsphase steht für die Leverkusenerinnen Mitte Juli (13. bis 19. Juli) wie im vergangenen Jahr ein Trainingslager in Rieden in der Oberpfalz auf dem Programm. Dort misst sich Bayer 04 mit dem Frauen-Team des nordtschechischen Spitzenteams Slovan Liberec (18. Juli) in einem Test mit dem Sonderformat von vier Vierteln zu je 30 Minuten.