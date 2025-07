Frauen: Champions League-Qualifikation in Luxemburg

Die Gruppe 1 des Vorturniers in der Champions League der Frauen wird auf luxemburgischem Boden ausgetragen.

Mit Flora Tallinn und dem FC Riga treffen um 13 Uhr zwei baltische Teams auf dem hauptstädtischen Verlorenkost aufeinander. Es spielt die europäische Nummer 66 gegen die Nummer 126. Die mit einigen Nationalspielerinnen ausgestatteten Estinnen treffen mit den Riga Women auf ein Team, das sie sie kennen: beide Vereine sind Teil der „Baltic Women's Football League“. Riga, das ebenfalls lettische Nationalspielerin in seinen Reihen hat, gewann das bisher einzige Duell der Saison Anfang Juni knapp mit 1:0.

In ähnlichen europäischen Gefilden wie Flora finden sich Luxemburgs Serienmeisterinnen von Racing FC Union Luxemburg wieder, im UEFA-Ranking ist man auf Platz 56 zu finden. Mittlerweile ist man das einzige verbleibende luxemburgische Team in dieser Liste, frühere internationale Teilnehmer sind aus der Fünfjahreswertung herausgefallen.

Estevez Garcia: „müssen von Anfang an in den Zweikämpfen präsent sein“

Die Gegnerinnen von AEK Athen betreten europäisches Neuland und dürften entsprechend schwer einzuschätzen sein, Racing-Trainerin Elodie Martins sah ihr Team aber in der Außenseiterrolle. Wichtige Hinweise darauf, wie man bestehen kann, könnte Rückkehrerin Marta Estevez Garcia liefern, die vergangene Saison in der griechischen Liga mit PAOK gegen AEK spielte:

„AEK ist eine körperlich starke Mannschaft, die in den Duellen Präsenz zeigt. D.h., wir müssen auch von Anfang an in den Zweikämpfen präsent sein. Offensiv ist AEK stark, doch ich denke, wenn wir unseren Fußball spielen und uns Torgelegenheiten herausspielen und diese nutzen, dann haben wir gute Chancen, zu bestehen.“

Am Samstag um 13 Uhr findet dann das Spiel um Platz 3 statt, um 19 Uhr das Finale des Miniturniers der Qualifikation für die Champions League.