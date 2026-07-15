Frauen-Bundesligist Leverkusen absolviert Testspiel in Rieden Im Rahmen des Trainingslagers in der Oberpfalz testet das Team um Nationalspielerin Carlotta Wamser gegen eine Spitzenmannschaft aus dem Nachbarland Tschechien von Peter Gattaut / Werner Schaupert · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Das Vilstal bietet einen Leckerbissen für alle Fans des Damenfußballs: Bundesligist Bayer 04 Leverkusen (in Weiß) testet in Rieden. – Foto: Neil Baynes / Bayer Leverkusen

Auf die Anhänger und Fans des Frauenfußballs wartet am kommenden Samstag ein in der Region doch seltener Leckerbissen: Auf dem Sportgelände des 1. FC Rieden an der Jahnstraße trifft Frauen-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen in einem Testspiel auf den tschechischen Spitzenclub FC Slovan Liberec. Anstoß zu dieser sicherlich interessanten Partie ist um 16 Uhr.

Die Leverkusenerinnen, die die vergangene Saison als Tabellenfünfter der Frauen-Bundesliga abschlossen, bereiten sich derzeit im Gut Matheshof in Kreuth auf die neue Spielzeit vor. Bereits zum zweiten Mal in Folge hat der Werksclub sein Sommer-Trainingslager in der Oberpfalz bezogen.



Vor dem Trainingslager zeigte die Mannschaft bereits ansprechende Leistungen und feierte einen 2:0-Erfolg gegen den FSV Mainz 05. Beim niederländischen amtierenden Meister PSV Eindhoven musste sich Bayer anschließend nur knapp mit 0:1 geschlagen geben. Mit dabei sind im 29-Frauen-Kader sind alle elf Neuzugänge der Werks-Elf, wie beispielsweise Carolin Simon - sie kommt vom FC Bayern München - oder Rafaela Borggräfe - sie kommt als Leihspielerin vom englischen Klub FC Liverpool. Die größte Aufmerksamkeit wird sicherlich die aktuelle Nationalspielerin Carlotta Wamser auf sich ziehen.





Bereits während der gesamten Woche sind die Damen von Bayer 04 am Sportplatz in Rieden präsent. Dort absolvieren die Torhüterinnen des Werksclubs ein professionelles Torwarttraining und nutzen die hervorragenden Bedingungen der Sportanlage als Teil der Saisonvorbereitung. Nun wollen Trainer Roberto Pätzold und sein Team eine intensive Trainingswoche mit einem weiteren wertvollen Härtetest abschließen. Mit dem FC Slovan Liberec wartet ein anspruchsvoller Gegner. Das Team aus dem Nachbarland Tschechien belegte in der vergangenen Saison den dritten Platz in der Ersten Liga (Gegnerinnen waren unter anderem die Teams von Slavia und Sparta Prag) und will dem Bundesligisten im Rahmen seiner Vorbereitung ein schwer zu spielender Testpartner sein. Um möglichst vielen Spielerinnen auf beiden Seiten Einsatzzeit zu geben, wurde vereinbart, die Begegnung über viermal 30 Minuten auszutragen. Die Zuschauer dürfen sich in Rieden somit auf ein hochklassiges Vorbereitungsspiel zweier ambitionierter Frauenteams freuen. Der Eintritt ist frei.