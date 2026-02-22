Frauen-Bundesliga: SGS Essen und RB Leipzig teilen sich Punkte von Isaija Zecevic · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser

Die Spielerinnen der SGS konnten ein Last-Minute Treffer bejubeln - aber nicht gewinnen. – Foto: Julien Christ / Sportfotografi

Am 19. Spieltag der Google Pixel Frauen‑Bundesliga kam die SGS Essen im Heimspiel gegen RB Leipzig durch ein spätes Eigentor von Leipzigs Torhüterin in der 90.+7. Minute noch zu einem wichtigen 2:2‑Unentschieden. Nach einem frühen Rückstand erzielte Essen einen Punkt, der im Abstiegskampf mehr wert ist als nur ein Zähler. Essen geriet bereits in der 3. Minute nach einer Leipzig‑Kombination in Rückstand, ohne dass die Gastgeberinnen in der Anfangsphase ernsthaft ins Spiel gefunden hätten. Doch im weiteren Verlauf zeigte die Mannschaft von Trainerin Heleen Jaques eine reaktionsstarke Leistung, übernahm zeitweise die Kontrolle und setzte die Gäste defensiv unter Druck.

Offensiv agierten die Essenerinnen meist aus einer kompakten Defensive heraus, suchten ihre Chancen über schnelle Umschaltmomente und Flügelspiel. Mehrere Standards und Konter brachten Leipzig immer wieder in Bedrängnis und führten zu gefährlichen Situationen vor dem gegnerischen Tor. In einer Phase, in der RB nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel kam und durch Delice Boboy (50.) und Marleen Schimmer (72.) auf 2:1 stellte, zeigte Essen allerdings auch Phasen mit Schwierigkeiten im Spielaufbau und in der zweiten Ballverwertung. Der späte Ausgleich resultierte aus einem ruhenden Ball, bei dem Leipzigs Torhüterin eine Flanke nicht sauber klären konnte. Dass die SGS trotz des erneuten Rückstands über 90 Minuten fokussiert blieb und weiterhin Druck erzeugte, spricht für den Kampfgeist und die mentale Stärke der Mannschaft. Der Punktgewinn ist im Kontext der aktuellen Tabellensituation – Essen rangiert auf dem 13. Tabellenplatz und steckt mitten im Abstiegskampf – besonders wichtig.

Insgesamt zeigte SGS Essen eine gut strukturierte Defensivleistung, die trotz aller Schwierigkeiten im Spiel gegen den Ball stabil genug war, um sich Chancen zu erarbeiten und Leipzig über weite Strecken zu beschäftigen. Dass sie zum Schluss noch belohnt wurden, unterstreicht den Wert dieses Ergebnisses für den weiteren Saisonverlauf.





Die SGS aus Essen muss Punkten - sonst steht der Gang in die 2. Liga an. – Foto: FuPa.net