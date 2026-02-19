Frauen-Bundesliga: Dieser Spieltag hat es in sich!

Können die Wöfinnen den FC Bayern nochmal ernsthaft angreifen? – Foto: Zink

Der Samstag eröffnet mit einem richtungsweisenden Kellerduell. Am Nachmittag folgt das Nordderby, ehe der Sonntag mit einem taktisch geprägten Duell in Leverkusen startet. Das Highlight steigt am späten Sonntagnachmittag in München. Abgerundet wird der Spieltag am Montagabend in Frankfurt.

Am 21., 22. und 23. Februar steht in der Frauen-Bundesliga ein Spieltag an, der in allen Tabellenregionen Brisanz verspricht. Während im Titelrennen jedes Detail zählt, kämpfen mehrere Teams um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Besonders das Duell zwischen München und Wolfsburg rückt in den Fokus – doch auch die Verfolger und Kellerkinder stehen unter Zugzwang.

1. FC Union Berlin – 1. FC Köln (Mo., 18:30 Uhr) Beide Teams bewegen sich im unteren Tabellenmittelfeld und brauchen Punkte, um nicht in den Abstiegssog zu geraten. Union tritt zuhause meist kompakt und zweikampfstark auf, Köln setzt auf schnelles Umschalten über die Flügel. Es dürfte ein intensives, aber torarmes Spiel werden. Tipp: 1:1



1. FC Nürnberg – FC Carl Zeiss Jena (Sa., 12:00 Uhr)

Abstiegskampf pur. Nürnberg zuletzt strukturierter im Spielaufbau, Jena mit Problemen in der Chancenverwertung.

Tipp: 2:0 für Nürnberg

Hamburger SV – SV Werder Bremen (Sa., 14:00 Uhr)

Nordduell mit Tempo. Bremen im Umschaltspiel gefährlich, der HSV lebt von Heimintensität, konnte zudem im letzten Spiel gegen Hoffenheim überzeugen.

Tipp: 1:1

Bayer 04 Leverkusen – TSG 1899 Hoffenheim (So., 14:00 Uhr)

Leverkusen offensiv variabel, Hoffenheim auswärts jedoch unangenehm und physisch robust. Enge Partie im Mittelfeld der Tabelle.

Tipp: 1:1

FC Bayern München – VfL Wolfsburg (So., 16:20 Uhr)

Topspiel der Liga. Bayern mit starker Ballzirkulation und hoher Effizienz, Wolfsburg mit Erfahrung und Umschaltqualität. Die starke Defensive der Gastgeberinnen wird entscheidend sein.

Tipp: 3:1 für Bayern

SGS Essen – RB Leipzig (So., 18:30 Uhr)

Essen spielt gut und aggressiv gegen den Ball, Leipzig mit klarer Spielidee im Gegenpressing. Offenes Duell, dass Leipzig entscheiden wird, weil die SGS keine Torjägerin hat.

Tipp: 1:2 für Leipzig

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg (Mo., 23.02., 18:00 Uhr)

Frankfurt extrem effizient im Abschluss. Freiburg auswärts nicht immer stabil genug über 90 Minuten.

Tipp: 2:0 für Frankfurt

Der Spieltag könnte damit sowohl im Titelrennen als auch im Tabellenkeller eine Vorentscheidung einleiten. Besonders das Montagsspiel in Frankfurt bietet noch einmal die Chance, ein deutliches Statement im Kampf um die internationalen Plätze zu setzen.