Frauen-Bundesliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest Auf FuPa gibt es die Übersicht. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Für die neue Spielzeit stehen bei den Teams aus der Frauen-Bundesliga bereits die ersten Transfers fest. FuPa gibt den Überblick.

Alle Sommertransfer der Frauen-Bundesliga 2026/27 1. FC Köln

Trainer: Britta Carlson

Zugänge: Elise Stenevik (FC Everton), Beke Sterner (SGS Essen), Pauline Carlotta Nelles (Arizona State Sun Devils / USA), Alina Kerschbaumer (First Vienna FC / AUT)

Abgänge: Sara Agrez (FC Liverpool), Sylwia Matysik (Hamburger SV)



1. FC Nürnberg

Trainer: Isabel Bauer, Omar Adlani

Zugänge: Rebecca Adamczyk (SC Freiburg), Omar Adlani (FC Basel), Keira Bednorz (Eintracht Frankfurt II)

Abgänge: Alina Mailbeck (pausiert), Luisa Guttenberger (Racing Straßburg)





1. FC Union Berlin

Trainer: Marie-Louise Eta

Zugänge: Marie-Louise Eta (1. FC Union Berlin), Jill Janssens (TSG 1899 Hoffenheim), Lisanne Gräwe (Eintracht Frankfurt), Marie-Louise Eta (1. FC Union Berlin), Nelly Smolarczyk (VfL Wolfsburg II), Jella Veit (Eintracht Frankfurt)

Abgänge: Celine Frank (Verabschiedung am 10.5.2026), Athanasia Moraitou (Verabschiedung am 10.5.2026), Fatma Şakar (Verabschiedung am 10.5.2026), Julia Kassen (Verabschiedung am 10.5.2026), Sabrina Eckhoff (Verabschiedung am 10.5.2026), Marina Georgieva (Vertragsauflösung)



Bayer 04 Leverkusen

Trainer: Roberto Pätzold

Zugänge: Natasha Kowalski (SGS Essen), Lobke Loonen (FC Utrecht), Carolin Simon (FC Bayern München), Marlene Müller (RB Leipzig), Maja Sternad (SV Werder Bremen), Paulina Platner (SGS Essen), Emily Wallrabenstein (Eintracht Frankfurt II)

Abgänge: Friederike Repohl (Karriereende), Katharina Piljic (VfL Wolfsburg), Anne Moll (VfL Bochum), Julia Mickenhagen (VfB Stuttgart), Kristin Kögel (RC Straßburg)





Eintracht Frankfurt

Trainer: Nikolaos Arnautis

Zugänge: Larissa Michelle Mühlhaus (SV Werder Bremen), Paulina Krumbiegel (Juventus Turin)

Abgänge: Lisanne Gräwe (1. FC Union Berlin), Jella Veit (1. FC Union Berlin), Elisa Senß (Real Madrid)



FC Bayern München

Trainer: José Antonio Barcala Garcia

Zugänge: Kassandra Potsi (SGS Essen), Regina van Eijk (Ajax Amsterdam)

Abgänge: Carolin Simon (Bayer 04 Leverkusen), Luzie Zähringer (VfB Stuttgart)



FSV Mainz 05

Trainer: Takashi Yamashita

Zugänge: Nicola Hauk (UMF Tindastóll / Island)

Abgänge: Jana Meierfrankenfeld (Karriereende)



Hamburger SV

Trainer: Rodolfo Cardoso

Zugänge: Sylwia Matysik (1. FC Köln)

Abgänge: keine



RB Leipzig

Trainer: Jonas Stephan

Zugänge: Aude Waldbillig (RSC Anderlecht), Alieke Tuin (Twente Enschede), Marie Kleemann (Eintracht Frankfurt II), Sára Pusztai (Oud-Heverlee Leuven), Linde Veefkind (Oud-Heverlee Leuven)

Abgänge: Giovanna Hoffmann (VfL Wolfsburg), Lina von Schrader (SC Freiburg), Marlene Müller (Bayer 04 Leverkusen), Kyra Spitzner (SGS Essen), Victoria Krug (Vertrag nicht verlängert), Rucy Grunenberg (Vertrag nicht verlängert), Luca Maria Graf (Vertrag nicht verlängert)



SC Freiburg

Trainer: Edmond Kapllani

Zugänge: Lorena Barth (FC Aarau Frauen), Amira Arfaoui (SV Werder Bremen), Lina von Schrader (RB Leipzig), Emma Memminger (Eintracht Frankfurt II)

Abgänge: Rebecca Adamczyk (1. FC Nürnberg), Alicia Gudorf (Karriereende), Svenja Fölmli (TSG 1899 Hoffenheim), Greta Stegemann (VfB Stuttgart)



SV Werder Bremen

Trainer: Friederike Kromp

Zugänge: Lilli Purtscheller (SGS Essen), Elena Mühlemann (FC Carl Zeiss Jena), Isabella Jaron (FC Carl Zeiss Jena), Felicia Sträßer (FC Carl Zeiss Jena), Thea Farwick (SV Meppen)

Abgänge: Amira Arfaoui (SC Freiburg), Larissa Michelle Mühlhaus (Eintracht Frankfurt), Ricarda Walkling (Borussia Dortmund), Michaela Brandenburg (Karriereende), Verena Wieder (VfB Stuttgart), Maja Sternad (Bayer 04 Leverkusen), Lara Schmidt (Borussia Dortmund)



TSG 1899 Hoffenheim

Trainer: Eva-Maria Virsinger

Zugänge: Svenja Fölmli (SC Freiburg), Lisa Lichtfus (AC Le Havre / FRA), Martine Fenger (FC Barcelona)

Abgänge: Jill Janssens (1. FC Union Berlin), Nikée van Dijk (Inter Mailand), Dominika Grabowska (Legia Warschau), Emilie Carlberg Byrnak (BK Häcken)



VfB Stuttgart

Trainer: Nico Schneck

Zugänge: Verena Wieder (SV Werder Bremen), Julia Mickenhagen (Bayer 04 Leverkusen), Mira Arouna (Eintracht Frankfurt II), Luzie Zähringer (FC Bayern München), Greta Stegemann (SC Freiburg), Chantal Hagel (FC Sevilla), Katana Norman (TCU Horned Frgos / Texas)

Abgänge: keine



VfL Wolfsburg

Trainer: Stephan Lerch

Zugänge: Giovanna Hoffmann (RB Leipzig), Katharina Piljic (Bayer 04 Leverkusen), Ylvi Eisenbeiß (Eintracht Frankfurt III)

Abgänge: Alexandra Popp (Borussia Dortmund), Vivien Endemann (FC Liverpool), Karla Brinkmann (SGS Essen), Caitlin Dijkstra (Tottenham Hotspur)