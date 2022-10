Frauen: Borussia siegt im torreichen Stadtderby gegen den FV Im ersten Stadtderby als Pflichtspiel setzt sich Borussia mit einem Treffer kurz vor Ende mit 3:2 beim FV Mönchengladbach durch. Entscheidende Spielerin bei der Borussia ist Doppeltorschützin Emily Tischelkamp.

Trotz des Rückstands mischte die Mannschaft von Marco Ketelaer gut mit, versuchte vor allem über Konter immer wieder Akzente zu setzen. Das wurde belohnt: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte trieb Kyra Densing den Ball nach vorne, passte auf Höhe der Mittellinie auf Flaka Aslanaj, die von der Grundlinie den Ball auf den zweiten Pfosten brachte – dort stand Densing, die den Ball zurücklege und so Aslanaj (36.) das Tor zum 1:1-Ausgleich ermöglichte.

Auch der Start in die zweite Spielhälfte gehörte Borussia. Sarah Schmitz setzte Britt van Rijswijck in Szene, die in der 55. Minute zum 2:1 traf. Der FV blieb jedoch im Spiel und kam erneut zum Ausgleich: Kristina Birmes brachte in der 65. Minute den Ball von der rechten Seite in den Strafraum, wo Elisa-Francina Kammen unhaltbar in die linke obere Ecke zum 2:2 traf.

Der FV spielte in der Folge weiter mutig, doch auch Borussia war immer wieder gefährlich. Und der FV hatte gar die Chance zur Führung: Nachdem VfL-Torhüterin Tina Linsch einen Ball zunächst nicht richtig kontrollieren konnte, tauchte Densing vor dem Tor auf, kam im Duell jedoch zu Fall. Schiedsrichterin Nina Schmitz entschied auf Offensivfoul anstatt auf Strafstoß. „Sie hat mich unten am Fuß getroffen, sonst hätte ich den Ball reingemacht“, sagte Densing nach dem Spiel.